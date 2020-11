El Sevilla se une para esquivar su crisis liguera

Los números no ocultan nunca nada. Las matemáticas son objetivas y muestran siempre una realidad alejada de las interpretaciones. La puntuación que el Sevilla ha sumado señala una crisis de resultados en la Liga sin discusión. Ahí van algunos de los datos que han hecho saltar la preocupación en el club: tres derrotas consecutivas, cuarto partido seguido sin sumar una victoria, las dificultades con el gol, sólo 7 puntos de 18, el peor arranque liguero en cinco años… Nada es definitivo, pero las sensaciones no son buenas. El Sevilla, que firmó 18 encuentros consecutivos sin perder, ahora se ha abonado a las derrotas.

El club, metido en una exigencia diaria, sabe que estas piedras en el camino son habituales. El año pasado Lopetegui sufrió un momento delicado tras ser eliminado de la Copa del Rey y después de pasar apuros en la fase de clasificación de la Europa League. La experiencia invita a mantener firme el pulso y la cabeza fría. Así, Pepe Castro, José María del Nido Carrasco y Monchi han estado presentes en los últimos entrenamientos para escenificar la unión que existe con el entrenador y la confianza en el equipo.

EL CASO SIN EXPLICAR DE IDRISSI

Lopetegui y el equipo no tendrán tiempo para lamentaciones y análisis. La competición no descansa y el miércoles recibirán al Krasnodar. Será el tercer encuentro de la Liga de Campeones, competición en la que los sevillistas sí están ofreciendo una buena imagen. Para ese encuentro vuelven a ser bajas Suso, Sergi Gómez e Idrissi. Ninguno de los tres han trabajado en el primer día de la semana por lo que tienen muy complicado llegar al partido del miércoles. El caso de Idrissi empieza a ser preocupante. El extremo llegó lesionado y aún no ha podido debutar. Lopetegui deberá equilibrar en el partido del miércoles y el fin de semana ante Osasuna sus fuerzas. Otro tropiezo podría alimentar los pensamientos negativos.