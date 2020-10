Sevilla - Rennes: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Sevilla espera enderezar su curso esta noche en la vuelta de la Liga de Campeones al Sánchez Pizjuán. Aunque el club y el Gobierno andaluz mostraron su deseo de que hubiera alguna presencia de público en las gradas, el giro que ha dado la situación del país no lo impedirá. Lopetegui recupera a Koundé, una vez que ha superado el positivo en coronavirus. Por lo que comentó ayer el técnico, el central entrará directamente en el once inicial sin esperar nada más. Al igual que Navas, que arrastra unas molestias que no le frenarán. El canterano es incombustible. El Sevilla lució sus mejores armas en Londres y espera reencontrar su mejor imagen esta noche en la Liga de Campeones.

SIN NZONZI NI CAMAVINGA

El Rennes, que quedó segundo en la liga francesa el año pasado, acude a la cita sin el ex sevillista Nzonzi. El club comunicó ayer que la UEFA lo ha sancionado por un gesto deportivo que tuvo en el anterior encuentro ante el Krasnodar. Tampoco estará Camavinga, la joven estrella que tanto está llamando la atención. Julien Stephan, técnico del equipo francés, subrayó que el "Sevilla es un equipo muy bueno, con mucha experiencia" y "difícil de batir" a pesar de que "ha perdido sus dos últimos partidos de Liga", pues cuenta "con jugadores buenos en todos los puestos", por lo que sus hombres deberán jugar "concentrados y con determinación".

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL SEVILLA- RENNES

- Hora y día: El Sevilla-Rennes se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.00 horas en el estadio Sánchez Pizjuán.

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: -Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.