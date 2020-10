El Sevilla rechaza la obligación de pelear por la Liga

Por algún motivo desconocido, las corrientes de opinión lanzadas desde la capital española han metido al Sevilla en la bolsa de candidatos claros a ganar la Liga. Algo parecido ya sucedió con el Sevilla de Machín. En el club están muy ilusionados con la pinta que tiene el equipo, pero rechazan la presión de tener que pelear por la Liga. "No es nuestra batalla. Este equipo no tiene techo y creemos que podemos hacer cosas importantes, pero esa pelea le corresponde a los de siempre. Miren la diferencia de presupuesto que hay entre el Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid con respecto al nuestro", ha dicho en los últimos días el presidente Pepe Castro. En este sentido, el discurso del club es único. "Nuestro objetivo es estabilizarnos en los puestos de Champions para seguir creciendo", comenta Monchi.

Los jugadores, por su parte, se apuntan a esa teoría del partido a partido que puso de moda Simeone. El croata Ivan Rakitic acude a esta filosofía: "Lo nuestro no es hablar demasiado, es trabajar". Hasta Julen Lopetegui, en una entrevista concedida a AS, salió del asunto con un capotazo habilidoso: "No siento ni frío ni calor con lo que se dice de que podemos ganar la Liga. Clasificarnos para la Champions fue una aventura, dificilísimo y es muy complejo acabar una temporada entre los cuatro primeros. Creceremos como equipo, seremos cada vez más competitivos. Hacer las cuentas de la vieja o vender cosas así no las compro porque no ayudan en nada al vestuario. Estamos centrados en ganar cada partido, ante cualquier rival. El año pasado nos quedamos fuera de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda, merecidamente además. Conviene no olvidarlo".

Si acudimos a las últimas clasificaciones, las ligas acaban con cerca de 15 puntos de diferencia con el Madrid y el Barcelona. En el Sevilla son conscientes de que si mantienen esta progresión, la oportunidad de dar el gran zarpazo puede aparecer en un momento determinado. Pero, ahora mismo, todos rechazan ese rol de candidato a la Liga.