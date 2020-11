Sevilla-Osasuna (1-0): Jugó peor y ganó

Hay días en que el fin justifica los medios. Después de tres derrotas consecutivas, la circunstancia demandaba una victoria que cortara esa evidente crisis de resultados. Como en la vida, cuando menos te lo mereces llega el golpe de gracia. El Sevilla jugó peor que en las tres últimas derrotas, pero ganó. El equipo estuvo incómodo durante buena parte del encuentro, pero supo aprovechar uno de los pocos errores de la defensa navarra. Ocampos provocó el penalti que acabó dándole la victoria al equipo. Si en los últimos encuentros los sevillistas generaron multitud de ocasiones que no supieron aprovechar, ante Osasuna un detalle fue suficiente para ganar. Herrera le detuvo el primer lanzamiento al argentino, pero de manera ilegal. Ocampos no dudó en tomar, de nuevo, la pelota. Esto no es Argentina ni está Messi…

El parón de Liga debe servir a Lopetegui para recuperar a jugadores como Suso e Idrissi. El equipo ha llegado muy justo a este momento. Además, del encuentro contra Osasuna salieron lesionados Navas, En Nesyri y Acuña. En los próximos días se conocerá el estado de las lesiones. Navas podría perderse la concentración con la selección. Por este motivo, Lopetegui se quedó a gusto cuando criticó la exigencia de un calendario que empieza a enloquecer con tantos encuentros. Las reivindicaciones llegaron tras ganar, que es lo de que se trataba en una tarde en la que los puntos debían parar una crisis de resultados en toda regla. Así fue.

Ficha técnica:

Sevilla FC (1): Bono, Jesús Navas (Rakitic, minuto 46), Koundé, Diego Carlos, Marcos Acuña (Escudero, minuto 41), Fernando, Joan Jordán (Gudelj, minuto 88), Óliver Torres, Ocampos, En-Nesyri (‘Mudo’ Vázquez, minuto 88) y Carlos Fernández (De Jong, minuto 67).

CA Osasuna (0): Sergio Herrera, Roncaglia, Unai García (Nacho Vidal, minuto 66), David García, Juan Cruz (Adrián, minuto 82), Torró (Oier, minuto 16), Moncayola, Rubén García (Roberto Torres, minuto 66), Jony, Enric Gallego (Íñigo Pérez, minuto 82) y Budimir.

Goles: 1-0, minuto 59: Ocampos, de penalti.

Árbitro: Martínez Munuera, valenciano. Amarillas para Unai García, Rakitic, Oier, Fernando y David García.