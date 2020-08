Sevilla FC – Inter de Milán (3-2): Leyenda Fútbol Club

No se encuentran más calificativos positivos para este Sevilla. La palabra grandeza se le queda corta ante otra gesta que acaba de hacer el equipo sevillista. Son seis. Sí. Seis. ES una auténtica barbaridad, una locura. Un equipo con fortaleza, completamente nuevo, pero con viejas emociones como la de hoy. Monchi es el mejor y lo ha vuelto a bordar. Porque el Sevilla ha competido durante un año. Exactamente un año y tres días, y hoy ha levantado su sexta Europa League por convicción, por amor a una camiseta, porque no se ha rendido jamás. Pues no existen adjetivos. ¿Qué se puede decir de esta hazaña impresionante? Simplemente, el Sevilla es así.

El partido arrancó de la peor forma posible al decretar un penalti el colegiado cometido por Diego Carlos a Lukaku. Error del central del Sevilla que no pudo arreglar Bono, ya que el propio delantero belga acabó anotando el tanto. Pero el Sevilla, al igual que en semifinales, no se amilanó y consiguió empatar con un gol de De Jong (increíble el holandés), que remató un servicio de Jesús Navas maravilloso. El conjunto de Lopetegui creció y creció hasta conseguir el segundo con un remate soberbio otra vez de De Jong, que ha acabado la temporada de forma tremenda. En veinte minutos remontaba el Sevilla, aunque, en otra jugada a balón parado y en otro error de Diego Carlos, ahora en la marca, empataba el Inter de Milán con un gol de Godín. Al descanso el encuentro se iba con 2-2. La segunda parte iba a ser distinta, con menos fisuras, pero más intensa. Lopetegui movió el banquillo, tuvo que quitar a Ocampos por lesión, pero las sustituciones le sentaron bien al equipo. Sin embargo, el conjunto de Conte tenía los acercamientos más peligrosos e, incluso, la mejor ocasión en un mano a mano de Lukaku que salvó milagrosamente Bono. El Inter la tuvo, pero no marcó y el Sevilla ya saben cómo se las gasta cuando lo dejas vivo. Y llegó a balón parado. Sí, otra vez. El balón sacado por el Banega, el mago que disputaba su último partido con la camiseta del Sevilla, no lo despejó la defensa del Inter y Diego Carlos, el jugador que había tenido los errores en defensa, con una soberbia chilena hacía el 3-2 con la colaboración de Lukaku. El tramo final del encuentro fue para agarrarse fuerte a la silla. Koundé salvó bajo palos una ocasión muy clara, pero el Sevilla supo manejar bien los tiempos para conseguir el título.

Y la historia se volvió a repetir. Son seis. Seis Europa Leagues. El Sevilla lo volvió a hacer y ya espera rival en la final de la Supercopa de Europa. ¿Otra final? Sí, otra final.

Ficha técnica:

Sevilla FC (3): Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos (Gudelj, minuto 85), Reguilón, Fernando, Joan Jordán, Banega, Ocampos (Munir, minuto 70), Suso (‘Mudo’ Vázquez, minuto 77) y De Jong (En-Nesyri, minuto 85).

Inter de Milán (2): Handanovic, Godín (Candreva, minuto 89), De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio (Moses, minuto 77), Barella, Brozovic, Gagliardini (Eriksen, minuto 77), Young, Lukaku y Lautaro Martínez (Alexis Sánchez, minuto 77).

Goles: 1-0, minuto 4: Lukaku, de penalti. 1-1, minuto 11: De Jong. 2-1, minuto 32: De Jong. 2-2, minuto 35: Godín. 3-2, minuto 74: Diego Carlos.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda). Amarillas para Diego Carlos, Antonio Conte, Barella, Banega, Bastoni y Gagliardini.