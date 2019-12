Sevilla-Leganés (1-0): Sufrir también vale

Es cierto, el Sevilla acabó encerrado con un puñado de centrales ante el Leganés y clamando por el final del encuentro. Por unos motivos u otros, el partido se le fue atravesando y Lopetegui acabó por hacer un cambio impopular: Sergi Gómez por De Jong. No es la imagen deseada, pero sufrir cuando no es el día y ganar también tiene su mérito.

El Sevilla redondeó una buena primera media hora de partido. Si Nolito y De Jong hubiesen tenido un mínimo de acierto, algo que ya a estas alturas parece milagroso, la historia se habría acabado ahí. No encontraron el gol y el camino empezó a empinarse. Faltaron Fernando y Ocampos y el Sevilla los echó de menos. La pinta del encuentro fue a peor en la segunda mitad. Lopetegui seguía regalando innecesariamente minutos a Nolito y De Jong iba a lo suyo: defender como un centrocampista más. El pueblo reclamaba un delantero, pero el entrenador del Sevilla encendió otra luz. Sacó a Gudelj para adelantar a Jordan y buscó la velocidad de Bryan por Nolito. En un impulso, irrumpió Diego Carlos, imponente, para hacer el gol. Lopetegui veía lo que quedaba por delante muy lento. No era el día. Y no dudó. Quitó a De Jong y metió a Sergi Gómez para atrincherarse. La estrategia no está bien vista, pero resultó. Era el día para abrazar el resultadismo.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC (1): Vaclik, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Joan Jordán, Éver Banega, ‘Mudo’ Vázquez, Óliver Torres (Gudelj, minuto 58), Nolito (Bryan Gil, minuto 61) y De Jong (Sergi Gómez, minuto 83).

CD Leganés (0): Cuéllar, Rosales, Bustinza, Chidozie, Siovas (Kevin Rodrigues, minuto 5), Jonathan Silva, Rubén Pérez, Recio (Eraso, minuto 78), Óscar Rodríguez (Guido Carrillo, minuto 77), En-Nesyri y Braithwaite.

Gol: 1-0, minuto 63: Diego Carlos.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco. Amarillas para Chidozie, Óliver Torres, Rosales, ‘Mudo’ Vázquez, Bryan Gil y Óscar Rodríguez.