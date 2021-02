Sevilla - Huesca: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Lopetegui cortó ayer en seco los elogios que venía recibiendo el equipo: "El partido ante el Huesca será el más complejo que juguemos desde que comenzó la temporada". Para el técnico del Sevilla, no hay lugar a la relajación si se quiere mantener activado al equipo. Cuenta con las bajas de Navas, Acuña y Ocampos. Todo indica que hará algunas variaciones en el once inicial. No tendrá más remedio que llevar a cabo algunos retoques ya que la semana que viene se jugará la ida de los octavos de la Liga de Campeones ante el Borussia.

“Tenemos que hacerles correr”

El Huesca aún cree en la salvación. Según Lopetegui, esa confianza que les ha dado Pacheta los hace aún más peligrosos. "Veo al equipo con confianza y concentrado, estamos ilusionados y vamos con una energía estupenda. El Sevilla es un conjunto muy poderoso. Si somos capaces de hacerles correr, podemos tener todas las opciones”, señaló el técnico del Huesca.

— SD Huesca (@SDHuesca) February 12, 2021

Horario y dónde ver y escuchar el Sevilla-Huesca

- Hora y día: El Sevilla-HUesca se disputará este sábado 12 de febrero a las 16.15 horas en el estadio Sánchez Pizjuán

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.