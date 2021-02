Sevilla-Barcelona (2-0): Exhibición de Koundé

El Sevilla parece dispuesto a llegar hasta el final. En esta ocasión, el equipo mostró su perfil más compacto para frenar a Messi, que había encontrado en los sevillistas una presa siempre fácil. Lopetegui apostó por armar un grupo que tuviese paciencia y supiese esperar la oportunidad para golpear a este Barcelona que venía lanzado con una buena racha de resultados. Y lo consiguió. El encuentro fue más frío que en otras ocasiones, pero era la apuesta del entrenador: Correr, pelear, aguantar y pegar. El primero que lo hizo fue Koundé, que se fue al ataque sin complejos y él solo fabricó la jugada del gol. El francés volvió a exhibir su fútbol. Parece complicado encontrar en Europa, en este momento, un mejor central que él. En el tramo final, con el Barcelona apretando y Messi amenazando, Oliver Torres lanzó una contra que ejecutó Rakitic.

El equipo manejó el encuentro con seriedad. Y supo sufrir en un tramo de la segunda mitad en el que los cambios y Messi encerraron demasiado a los sevillistas. Era el plan establecido: jugársela reforzando la parcela defensiva para evitar un gol (que fuera de casa tiene mucho valor) e intentar rematar arriba algo con una carrera. Lo cierto es que En Nesyri la tuvo, pero no fue el partido del delantero marroquí. Rakitic, minutos más tarde, no desaprovechó la ocasión. El Barcelona apretó y fue Bono quien sacó una mano maravillosa para bloquear un lanzamiento directo de falta de Messi. Jordán firmó un partido sobresaliente, los dos centrales se salieron, el Papu dio guerra, Rakitic mostró una buena versión, Aleix Vidal estuvo vivo, Fernando no paró de correr... Fue, sin duda, el triunfo de un bloque armado por Julen Lopetegui. Eso sí, aún queda la vuelta...

Ficha técnica:

Sevilla FC (2): Bono, Aleix Vidal, Diego Carlos, Koundé, Escudero (Rekik, minuto 68), Fernando, Rakitic, Joan Jordán (Gudelj, minuto 80), Suso (Óliver Torres, minuto 81), ‘Papu’ Gómez (Munir, minuto 68) y En-Nesyri (De Jong, minuto 68).

FC Barcelona (0): Ter Stegen, Junior, Umtiti (Trincao, minuto 89), Mingueza, Jordi Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri (Riqui Puig, minuto 84), Dembélé, Griezmann y Messi.

Goles: 1-0, minuto 25: Koundé. 2-0, minuto 85: Rakitic.

Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Amarillas para Joan Jordán, Escudero y Aleix Vidal.