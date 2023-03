Sevilla- Fenerbahçe (2-0): Europa, esa vieja amiga

Europa, esa vieja amiga. Los amigos no fallan ni en los malos momentos, y la Europa League se puso de parte del Sevilla para permitirle que tome aire en medio de la crisis en la que anda metido. El partido es muy fácil de explicar: Sampaoli sacó su papelito en la primera mitad y generó un lío de mil diablos. Colocó, por fases, a Tellez y Acuña de pivotes. Fue un caos decepcionante, sólo salvado por Dmitrovic, que dejó vivo al equipo en la primera parte. Como sucediera con el PSV, los turcos desaprovecharon la salida inexplicable de los sevillistas y cayeron en la trampa en la segunda mitad.

Visto lo visto, el propio Sampaoli se dio cuenta que había metido la pata con su enésimo análisis enrevesado del partido. A veces, lo fácil es lo mas eficaz. No hay motivos para estar inventando el fútbol en cada momento. Sacó a Jordán y retrasó a Fernando. Con ese movimiento de piezas, el equipo se ordenó y empezó a generar frecuencias de llegada. Después salieron Ocampos y Lamela para refrescar. El Sevilla se olvidó de sus penas ligueras y se liberó. Qué casualidad, en Europa. Siempre en esta bendita Europa League. Jordán y Lamela alimentaron con sus goles la ilusión. El asunto no está liquidado porque este Sevilla no es fiable, pero la victoria calma los ánimos, ayudará a preparar el partido del domingo ante el Almería y deja abierta la carretera hacia los cuartos. Piano a piano.

FICHA TÉCNICA:

Sevilla FC (2): Dmitrovic, Jesús Navas, Nianzou, Gudelj, Álex Telles (Joan Jordán, minuto 46), Acuña (Suso, minuto 87), Óliver Torres (Lamela, minuto 69), Fernando, Rakitic, Bryan Gil (Ocampos, minuto 69) y En-Nesyri (Rafa Mir, minuto 87).

Fenerbahce (0): Bayindir, Kadioglu, Aziz, Akaydin, Szalai, Kahveci (Guler, minuto 87), Arao (Osayi-Samuel, minuto 84), Crespo (Rossi, minuto 67), Henrique, King (Batshuayi, minuto 67) y Enner Valencia (Joao Pedro, minuto 83).

Goles: 1-0, minuto 56: Joan Jordán. 2-0, minuto 85: Lamela.

Árbitro: François Letexier, galo. Amarilla para Alex Telles, Bryan Gil y Kadioglu.