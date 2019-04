Setién: "Me siento respaldado por el club"

El recibimiento del Benito Villamarín a Quique Setién no va a ser fácil para el cántabro. Los ánimos están caldeados y un tropiezo más podría ser insostenible para él. Aún así, tras todo lo opcurrido esta semana, el técnico sigue mostrándose confiado y apoyado poer el club: "Todo son especulaciones. No tengo la información que me das. Me siento respaldado, nadie me ha dicho lo contrario. De todo lo que se puede hablar en estas situaciones no hago mucho caso", explicaba. Por otro lado, no dudaba en señalar que está bien de ánimo: "Suelo empatizar muchísimo con todo el mundo. Lo primero que hago es ponerme en la situación de los demás. La situación para el club no es fácil porque hay una inmensa masa social en el club y hay muchos que no están contentos. Eso repercute en el ánimo de todos. Te generas ilusiones que después no cumples. Trato de mantenerme equilibrado. No saco pecho cuando hacemos cosas maravillosas y ahora no me vengo abajo. El mundo del fútbol es as", comentó.

Sobre el estado actual de la plantilla antes de recibir al Español, señalaba que "no están satisfechos, tenemos ilusión por el futuro. Hoy les he dicho, hay que limpiar la cabeza, esto dentro de dos meses es una anécdota. Mañana el ambiente puede ser duro porque hay gente descontenta", sentenció.