Setién: "Ni ganando te aseguras ir a Europa"

Fallar es casi despedirse de Europa. Los resultados de la jornada, lo apretado de la clasificación en la parte alta de la tabla y las sensaciones encontradas con respecto al Betis hacen del encuentro de esta noche ante la Real una final. Así lo considera también su técnico, Quique Setién, que ha asegurado que "afrontamos el partido el anterior, que no lo hicimos nada bien, sabiendo que nos estábamos jugando entrar en Europa el año que viene. Y así vamos a afrontar el de mañana, el del domingo y el que venga después. Ni ganando todos esos partidos te aseguras ir a Europa. Hay equipos que están mejor situados y está claro que para nosotros son finales, que no podemos dejar escapar puntos. Hay que afrontar los partidos con la máxima exigencia".

En torno a la Real Sociedad, ha querido dejar claro que "es un equipo que también está peleando por meterse en Europa. Está en cierta desventaja respecto a nosotros y el grupo que estamos ahí. Este partido no es que sea el más importante si no quiere descolgarse más, pero pensarán que tienen que ganarlo. Los partidos contra la Real son bastante igualados, con alternativas. Somos dos buenos equipos que tratamos de jugar el balón. En cuanto a futbolistas y calidad con un nivel muy alto", señaló.

Lista de convocados

Para el encuentro en San Sebastián setién ha decidido prescindir de jugadores como Javi García o Sergio León, mientras que vuelve a contar con Guardado, sancionado ante el Rayo. Esta es la convocatoria completa: Joel Robles, Pau López, Barragán, Emerson, Mandi, Bartra, Feddal, Sidnei, Tello, William Carvalho, Guardado, Diego Lainez, Canales, Lo Celso, Joaquín, Kaptoum, Jesé y Loren.