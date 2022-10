Sampaoli huye del estilo Lopetegui

Acostumbrados al discurso acomplejado de Lopetegui en la sala de prensa, el análisis, la cátedra y la sinceridad de Sampaoli son un regalo para los oídos que reclaman explicaciones de nivel. El técnico argentino, a quien le corre por las venas las formas del profesor Bielsa, no tiene ningún problema para analizar en profundidad cada asunto sobre el que se le cuestione. Le da igual explicar los motivos por los que retiró a un canterano del campo en la primera media hora como no tiene ningún inconveniente para aclarar que Dolberg y Januzaj no juegan porque les falta “compromiso para jugar colectivamente”. Su claridad le anima a reconocer que la mejoría del equipo pasa por borrar de la mente el estilo Lopetegui: “El equipo tiene una gran memoria de bajar a jugar. Hay que estar más estirados. A Mir no le reproché su error en el pase (Bernabéu) y sí el lugar donde estaba. Estamos reestructurando esta forma de jugar”. Lopetegui instauró en este Sevilla los complejos, los miedos, el pase atrás y el conservadurismo que acabaron destruyéndolo todo. La mejoría pasa ahora por enterrar esta herencia: “Tenemos que profundizar el estilo. Hay que ser más agresivos en el último tercio con un mayor volumen cualitativo y cuantitativo”. Vamos, lo que viene siendo atacar sin complejos.

Las reflexiones llegan tras la derrota en Madrid, que mantiene al equipo a un punto del descenso, y horas antes de jugar mañana con el Copenhague: “No se me pasa por ningún lugar de la cabeza que el Sevilla va a salir derrotado. Tengo mucha ilusión por jugar mañana”. Una victoria clasificaría matemáticamente a los sevillistas para jugar tras el Mundial la Europa League. La Champions vuelve a ser historia. Sampaoli recupera para el encuentro a Rekik y Acuña, pero es muy probable que no pueda contar con Bono.

El Velarde, rival copero

El Velarde de Cantabria (Regional Preferente) será el primer rival del Sevilla en la próxima edición de la Copa del Rey.La eliminatoria se jugará a partido único el 12 o el 13 del próximo mes de noviembre, antes del parón por el Mundial.