Sampaoli va con los mismos de Mallorca contra el Valencia

El entrenador argentino del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, en la mañana de ayer de lunes, despúes de la rueda de prensa previa al partido que le enfrenta al Valencia CF, en el día de hoy martes a partir de las 19:00 en casa en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 10 del campeonato nacional de liga, ha facilitado la lista de convocados para el encuentro, una lista de 24 futbolistas convocados que fuerón los mismos que viajarón a Mollorca donde ganó 0-1.

Una lista donde no están Rekik y Tecatito Corona que se están recuperando de sus respectivas lesiones y el que tampoco está es el centrocampista brasileño es Fernando que tampoco se ha recuperado del todo de su enfermedad que padece por lo que esta disponible para el en encuentro asi lo dijo su entrenador en rueda de prensa: "Fernando se entrenó ayer; hoy sintió un malestar y no pudo venir a trabajar.No ha entrenado. No va a ser parte del juego mañana". La buena noticia de es la citación de Jesús Navas, el jugador de los palacios salió tocado del partido del pasado sabado frente al Mallorca, pero el capitán sí ha trabajado con total normalidad y si podrá estar disponible para jugar contra el Valencia CF, así lo afirmó sampaoli:"Jesús está a disposición".

La lista de los 24 futbolistas completa es esta:Bono, Dmitrovic, A. Flores, Jesús Navas, Montiel. Acuña, Telles, Nianzou, Marcao, José Ángel, Kike Salas, Gudelj, Delaney, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Suso, Papu Gómez, Isco, Januzaj, Lamela, Rafa Mir, En-Nesyri y Dolberg.

Podrán seguir el partido de esta tarde en Cope+Sevilla a partir de las 18:30.