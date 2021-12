Salzburgo-Sevilla (1-0): Fracaso absoluto

Hasta aquí llegó el Sevilla en la máxima competición continental. Ha sido muy inferior al Lille y a su rival de esta noche, el Salzburgo. Y por ello está eliminado de la Champions, aunque sigue vivo en la Europa League. No ha sido mejor que los dos equipos que han pasado a la siguiente fase, por menor ritmo, falta de banquillo, falta de poderío en las dos áreas, malos planteamientos y por vender la piel del oso antes de cazarla. Todos celebraron este grupo benévolo, aunque la pelota puso al Sevilla en su sitio.

La primera mitad del Sevilla sirvió para controlar al rival, aunque tampoco le generó un gran peligro. Partido igualado. Sin embargo, el equipo de Lopetegui tenía que dar un paso adelante para ganar el partido y en la segunda mitad cambió el sistema a un 3-5-2 y tuvo una oportunidad clamorosa nada más salir de vestuarios. Munir absolutamente solo estrelló el balón en el larguero. Lo que es el fútbol porque un minuto después, una pérdida de Montiel provocó una internada de Adeyemi por la banda izquierda que acabó con un centro y el remate a la Red de Okafor. Mazazo tremendo para el Sevilla. Y no se volvió a levantar. Quince minutos después, llegaría ya la puntilla, pero no en la forma de gol sino por una expulsión de inexperto de Jordán, que estaba totalmente fuera del partido. Jugador de equipo pero ni mucho menos para ser titular indiscutible en un equipo Champions. Y seguían pasando los minutos con el marcador en contra y con uno menos. "No hemos estado a la altura", dijo Monchi tras el encuentro. Ni a la altura ni al nivel porque es un fracaso absoluto y rotundo del Sevilla en la Champions. Ese salto no lo ha dado al Sevilla. Y ojo que vienen curvas: Athletic, Atlético de Madrid y Barcelona en menos de dos semanas. Veremos el camino que coge el Sevilla.

Ficha técnica:

RB Salzburgo (1): Kohn, Kristensen, Onguené, Solet, Ulmer, Camara, Aaronson, Sucic (Capaldo, minuto 71), Seiwald, Adeyemi (Sesko, minuto 66) y Okafor (Adamu, minuto 84).

Sevilla FC (0): Bono, Montiel (Rekik, minuto 67), Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Rafa Mir, minuto 53), Fernando, Joan Jordán, Rakitic (Óliver Torres, minuto 67), Papu Gómez (Óscar, minuto 67), Ocampos y Munir.

Goles: 1-0, minuto 50: Okafor.

Árbitro: Slavko Vincic, esloveno. Doble amarilla para Joan Jordán. Amarillas para Augustinsson, Onguené, Ulmer y Ocampos.