Rubi: "Estamos muy unidos. Hay que pasar estas turbulencias"

Joan Francesc Ferrer. Rubi, vuelve a jugarse el puesto ante el Real Madrid. El técnico del Betis es consciente de la importancia del partido, pero asegura que lo prepara como uno más: "Será un partido complicado, todos en Primera División lo son. La situación personal para mí ya es pasado. Estoy en el día a día. Me encuentro muy bien, muy fuerte y con muchas ganas de ganar el partido. Sigue habiendo la necesidad de volver a ganar. Era un día importante porque sino el equipo quedaba en posición de descenso por tercera jornada consecutiva, jugábamos en casa ante nuestra afición...". Además de pedir a los medios que no le preguntansen por Setién, el catalán aseguró que "no temo por mi puesto". Al mismo tiempo, en cuanto a los problemas futbolísticos de su equipo, señalaba que "somos un equipo que si presionamos fuerte un rato luego nos cuesta mantener esa intensidad en la presión".

Rubi se expresaba así cuando le preguntaban si se ve sentado en el banquillo ante el Sevilla: "Si hay que graduar la seguridad de 0 a 100 no sé en qué porcentaje estaré, pero yo pienso que sí. Estamos trabajando al máximo, el club lo sabe y nuestra idea es sacar al equipo de ahí abajo. Nos tenemos que centrar en media tabla para luego conseguir los objetivos". Además, quiso dar su versión sobre la celebración del gol de Fekir ante el Celta, en la que se vio unión y apoyo de la plantilla al entrenador: "Estamos muy unidos dentro, reafirma lo que dije. Nos toca pasar turbulencias, queremos salir de ellas y lo vamos a hacer desde la unidad. Orgulloso de que sea así".