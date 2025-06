Una rocambolesca búsqueda de entrenador

¿Qué pasa con Imanol? A esta hora en la que redacto estas líneas, parece estar más lejos que cerca del Sevilla. Pero el maestro Araújo ya sentenció en su día: "En el fútbol no eleven nada a definitivo nunca. Lo que hoy es negro, mañana puede ser blanco...". La frase es sencilla pero certera, hasta el punto de encabezar la entrada a la sala de prensa del Sánchez Pizjuán. Esa máxima se está cumpliendo a la perfección en la búsqueda de entrenador para el banquillo del Sevilla.

Ciertamente, Cordón lleva razón cuando olvida la presión mediática y de los aficionados en este trabajo. El director deportivo firmó con plenos poderes y no tiene intención de precipitarse en la "decisión más importante" que habrá de tomar este año. Los medios de comunicación, espoleados por esa absurda y equivocada decisión de las malditas redes de escupir cada diez minutos una presunta noticia, quieren el entrenador ya. Es algo ridículo, porque cuando se confirme, al minuto siguiente ya no les (nos) valdrá y empezarán a enredar con la siguiente especulación veraniega. Es el show gestado por las cabezas pensantes de los medios que acabarán enterrando esto. Los sevillistas también reclaman noticias —normal, es su pasión—, pero Cordón insiste en que lo que hay en juego es su trabajo.

Sin duda, su paciencia en la toma de esta decisión está justificada. Pero no es menos cierto que es algo rocambolesco lo que el club ha hecho. No tiene ningún sentido que Orta iniciase las conversaciones con el futuro entrenador y, de un día para otro, fuera mandado a su casa. Cordón no admite el trabajo realizado y ha empezado de cero. Estos movimientos han confundido a Imanol, que parece haberse alejado del proyecto. Además, el director deportivo no parece obsesionado con ficharlo. No hay que ser muy listo para pensar que, si esto aún no se ha cerrado, es porque hay diferencias.

A estas alturas, nombres como los del portugués Jorge Jesús y el argentino Almeyda, que cobra fuerza, se suman a las especulaciones. Desde anoche, el que fuera jugador sevillista parece haber tomado protagonismo en la elección de entrenador. No sabemos aún si es Cordón quien no está convencido con Imanol, o si es el vasco quien mantiene muchas dudas sobre lo que le ofrecen. Almeyda, mientras usted lee esto desayunando, pasa a ser el objetivo. Quizá por la tarde tengamos otras noticias. Ya saben lo que dice el maestro: "No eleven nada a definitivo..."