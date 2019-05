Reyes en Tanzania

El Sevilla está en Tanzania pendiente de tomar sus primeras decisiones importantes para su futuro inmediato. El nombramiento del nuevo entrenador es asunto primordial. de momento, Monchi guarda sus pensamientos en secreto. Bordalás sigue en el centro de las especulaciones, pero insiste en que su idea es continuar en el Getafe: "Sí, vuelvo a repetir, no hay motivo para pensar otra cosa. Yo no he hablado de eso (de que tiene ofertas en el extranjero). Es normal, pero no he dicho puntualmente que haya habido ofertas. Es verdad y a través de mi agente, es normal. Hemos hecho una gran temporada igual que hay ofertas por jugadores del Getafe. Hay interés, pero tenemos contrato. No pensamos en otra posibilidad".

Mientras tanto, el club disfruta de la expectación que ha levantado su presencia en Tanzania. Para el día de mañana se espera un gran lleno en el Estadio Nacional, con capacidad para casi 60.000. "Estamos enormemente contentos de estar en Tanzania, es un honor para nosotros estar aquí siendo el primer equipo de la Liga y segundo de Europa que está en estas tierras. Tenemos que agradecer a todas las autoridades y a todas las personas que están en esta gira porque desde que llegamos están ayudándonos y teniendo con nosotros un trato excepcional, lo que sin duda dice que Tanzania está preparado y tiene recursos suficientes para este tipo de eventos multitudinarios", señaló el propio Castro, quien tuvo gestos de agradecimiento felicitando en suajili al Simba SC, su rival de mañana: "En un día como hoy, que solo hace horas que el equipo con el que vamos a competir se ha proclamado por vigésima vez campeón de su liga, tenemos que decirle "hongera sana, Simba" a los campeones".