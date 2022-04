Real Sociedad-Real Betis (0-0): Un punto de oro para la defensa

No fue un punto cómodo ni fácil, pero sí muy importante. Con una final a la vuelta de la esquina, tener la mente puesta en otra cosa sería algo lógico, comprensible, pero este Betis no deja de competir ni cuando las cosas le salen regular, como fue el caso en San Sebastián. Si en ataque no es tu día, hay que fajarse en defensa. Eso es lo que hizo el conjunto de Pellegrini guiado por un ejemplar Bartra que cuajó un partido soberbio. El empate es oro, y así os lo contamos en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

Real Sociedad: Álex Remiro; Gorosabel (Aritz Elustondo 87'), Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Silva, Zubimendi, Mikel Merino, Rafinha (Januzaj 65'); Isak (Portu 80') y Sorloth.

Real Betis: Bravo; Bellerín, Pezzella, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho (Aitor Ruibal 46'); Canales, Fekir, Juanmi (Joaquín 68'); y Borja Iglesias (Willian José 77').

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (manchego). Expulsó con roja directa al realista Silva (93'). Amarillas también a los locales Rafinha, Sorloth y Silva, así como a los visitantes William Carvalho, Guido Rodríguez, Bravo y Bartra.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32ª de LaLiga, disputado en el Reale Arena (Anoeta) de San Sebastián ante 28.823 espectadores, con nutrida presencia bética en las gradas.