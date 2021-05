Real Betis-SD Huesca (1-0): Pellegrini ya tierne su EuroBetis

No está sobrado de fútbol el Betis de final de temporada. Le cuesta Dios y ayuda ganar los partidos, pero también es complicadísimo verlo perder. Hay varios jugadores que no están a su mejor nivel, que no remontan, pero el bloque está por encima de todo. Pellegrini ha conseguido darle la vuelta al equipo en unos meses como si fuera un calcetín. Ha obrado el milagro de devolver el Betis a Europa cuando nadie daba un duro por este plantel que hizo el ridículo el año pasado. Ha insuflado al club de ese espíritu competitivo que tanta falta hacía y tiene a los béticos pegados a la tele e ilusionados con los suyos. Sin duda, la alección del chileno y aquel regreso de Serra tras tantos años han sido las mejores decisiones de la dupla Haro y Catalán desde que están al frente del Betis. Todo esto y mucho más en esta videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

Real Betis (1): Claudio Bravo; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales (Guardado, m.83); Joaquín (Diego Lainez, m.58), Fekir, Rodri (Tello, 72); y Borja Iglesias (Loren, m.83).

SD Huesca (0): Álvaro Fernández; Maffeo (Pedro López, m.62), Pulido, Siovas (Pedro Mosquera, m.80), Vavro (Gastón Silva, m.06), Javi Galán (Sergio Gómez, m.62); Seoane, Mikel Rico (Escriche, m.62), Ferreiro; Sandro y Rafa Mir.

Gol: 1-0, M.57: Borja Iglesias, de penalti.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Expulsó con roja directa al visitante Escriche por una entrada dura al mexicano Guardado (m.94). Además, amonestó a los visitantes Mikel Rico (m.17), Javi Galán (m.28), Siovas (m.59), Sandro (m.68) y Ferreiro (m.86), y al local Diego Lainez (m.63).