Rakitic: "Mi sueño sería volver a vestir la camiseta del Sevilla"

Rakitic fue uno de los premiados en la III Gala de El Desmarque. El centrocampista croata, muy querido en el sevillismo, pasó dejando su emoción por el recuerdo a Reyes y volvió a mostrar su cariño por el Sevilla. Su deseo sería regresar algún día: “Ya hablaremos, lo que digo siempre, si llega el momento de hablarlo ya saben todos que yo encantado. Si repito alguna vez una camiseta será la del Sevilla, ojalá se pueda cumplir algún día”.

Rakitic no deja pasar cualquier oportunidad para acercarse al Sevilla: “Me alegra mucho cómo está creciendo el club, los resultados que tiene, mucho mejor y más fuerte. Desde lejos me llena de orgullo y alegría, mi sueño siempre sería vestir otra vez la camiseta del Sevilla”. Sobre su futuro en el Barcelona, prefirió no dar ningún argumento más allá del tópico: "Lo que yo hago es disfrutar del fútbol, intentar hacerlo de la mejor manera posible. No dejar de trabajar pero siempre disfrutando con alegría y una sonrisa. Hay que caerse muchas veces para levantarse más fuerte. Hay que disfrutar del fútbol con los amigos que es lo más bonito que hay. Después, ojalá que puedan llegar como hice yo, jugar en el Sánchez Pizjuán que es lo más bonito pero eso, disfrutando, que después todo lo demás llega por sí mismo".