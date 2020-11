Rakitic y Sevilla: "La ciudad más loca que hay"

Rakitic es un amás en Sevilla. Su amor por el club nervionense y por la ciudad hacen que se haya adaptado rápidamente a su vida en el sur, hasta el punto de que su propia esposa es sevillana y su familia empieza a serlo. El croata habla maravillas de su nueva via y explica que "es realmente asombroso, es probablemente Sevilla la ciudad más loca de España por la pasión por el fútbol. La gente realmente ama el fútbol. Tenemos al Sevilla y al Betis, dos grandes rivales, ambos en Primera División. Los dos estadios están separados por solo cinco minutos. Toda la ciudad está loca por el fútbol y hay un ambiente muy especial", ha comentado en una entrevista para la FIFA.

El subcampeón del mundo no se corta a la hora de hablar de las aspiraciones que tiene el equipo en la Champions: "Es un objetivo realmente importante para nosotros. Creo que el equipo y el club han dado pasos realmente importantes en los últimos diez o 15 años. Es bastante sorprendente ver que el Sevilla ha ganado la Europa League seis veces. Obviamente, estamos muy orgullosos y felices de haber ganado estos títulos, pero queremos dar los siguientes pasos en la Champions League. Sería increíble pasar los cuartos de final y creo que este equipo es realmente capaz de lograr algo especial en la Champions League".

Además, Ivan Rakitic no rehúye de su papel de líder, aunqeu quiere tener respeto a los que llevan más años en el club: "Sí, lo veo, pero también soy un chico nuevo en el equipo y quiero dar pequeños pasos como todos los demás jugadores nuevos. Tengo mucho respeto por Jesús Navas. Jugamos juntos en mis primeros tres años y medio en el club, y fue realmente especial volver a estar con él. Jesús y todos los demás jugadores saben que estoy listo para ayudarlos, no importa si soy capitán o no, siempre pueden venir a hablar conmigo. Ayudarlos y darles confianza es muy importante para mí".

VACLIK, SUSTITUIDO POR UN MAREO

Ha dado el susto el portero del Sevilla con su selección. Su entrenador tuvo que retirarlo del campo en el descanso por culpa de unos mareos, al parecer, tras recibir un golpe en la primera parte del partido. Ni el jugador, que espera reincorporarse sin problemas al trabajo del grupo sevillista, ni su técnico acertaban a decir con certeza lo que le pasó, pero todo parece regresar a su cauce. Por otro lado, tanto Gudelj como De Jong deben volver también sin problemas al trabajo con Lopetegui.