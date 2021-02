Osasuna - Sevilla: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Sevilla se planta esta noche en El Sadar con la opción de meterle más presión a los puestos de arriba. Una victoria colocaría a los de Lopetegui en el tercer puesto, por delante del Barcelona. El Madrid quedaría a cuatro puntos y el Atlético de Madrid a siete. Quizá la mente aún viaje por la visualización de lo que ocurrirá en los partidos de vuelta ante el Barcelona y el Borussia, pero los puntos de hoy pueden meter de lleno al Sevilla entre los tres de arriba. “De las matemáticas no hablo, la única matemática que requiere nuestra atención es Osasuna. Solo nos centramos en un partido como el de mañana ante un rival que nos complicó en la ida y El Sadar es muy difícil de conquistar. Queremos ser capaces, en este momento de la temporada, de competir bien, estar concentrados y ser capaces de imponernos. Todo lo demás está fuera del foco", comentó Lopetegui, quien mantiene su discurso de no hacer cuentas y de darle prioridad a la cita más inmediata. Ocampos y Acuña son las únicas bajas. Todo indica que jugadores com Rekik, Gudelj, Oliver y Munir tendrán su oportunidad esta noche.

�� Lista de 23 futbolistas para viajar a Pamplona. #OsasunaSevillaFC#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 21, 2021

Los elogios de Arrasate

“Es de esos días en los que si no haces un partido prácticamente perfecto no puedes ganar. Nos va a exigir lo mejor. es un equipo con mayúsculas, de los más completos, con diferentes registros. A nivel defensivo muy bien organizados, poderosos en el físico, repleto de buenos jugadores y bien dirigidos".

Horario y dónde ver y escuchar el Osasuna-Sevilla

- Hora y día: El Osasuna-Sevilla se disputará este lunes 22 de febrero a las 21.00 horas en el estadio de El Sadar.

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.