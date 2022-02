Osasuna-Sevilla: (0-0): En estos partidos se puede escapar el sueño liguero

Mal partido del Sevilla. Infumable su primera mitad, casi por incomparecencia. Parecía que el equipo de Lopetegui no se jugaba la Liga. La puesta en escena no mostró ser un equipo grande. Y eso que recuperaba a futbolistas importantes como En-Nesyri y Bono, además del debut de Martial. Es cierto que en el calentamiento se lesionó Ocampos y en los primeros minutos Montiel, pero no es excusa para el partido que ha realizado en Pamplona. Falta frescura en el banquillo para darle fluidez al juego encorsetado de este Sevilla. Era un momento puntual de la temporada para reponerse de los últimos malos resultados. Pero no. Ni por esas, ni con los nuevos, ni con un penalti al final. Los momentos en la temporada están para esto. ¿Qué hubiese pasado si Rakitic marca el penalti? Pues esos son los momentos, que en un mal partido puedes llevarte el encuentro con ese lanzamiento desde los once metros. Pero nada. Horrible el encuentro.

Tercer partido consecutivo sin ganar en Liga ante equipos de mitad baja de la tabla. De esta forma no puede competir una Liga contra ningún conjunto. Y menos contra el Madrid. Pinchazo importante del equipo sevillista, mal planteamiento, mal partido. Se esfuma poco a poco el sueño casi imposible de la Liga.

Ficha técnica:

CA Osasuna (0): Sergio Herrera, Ramalho, David García, Juan Cruz (Unai García, minuto 82), Manu Sánchez, Torró, Moncayola, Javi Martínez (Íker Benito, minuto 74), Rubén García (Cote, minuto 65), Chimy Ávila (Íñigo Pérez, minuto 74) y Budimir (Kike García, minuto 65).

Sevilla FC (0): Bono; Montiel (Tecatito, minuto 5), Gudelj (Koundé, minuto 57), Diego Carlos, Rekik, Acuña; Joan Jordán, Óliver Torres (Papu Gómez, minuto 57), Rakitic, En-Nesyri (Rafa Mir, minuto 77) y Martial (Munir, minuto 77).

Árbitro: Pizarro Gómez, madrileño. Amarillas para Gudelj y Manu Sánchez.