Nyland señala los defectos: irregularidad e ineficacia

Ørjan Nyland lo tiene muy claro: "Para llegar a Europa, tenemos que ganar más partidos". El guardameta, que en una semana ha pasado de ser el culpable del tropiezo ante el Mallorca a posibilitar que el equipo saliera vivo de Vallecas, analiza con objetividad la realidad del equipo y señala los dos elementos que lastran al equipo: la falta de regularidad y la ineficacia goleadora en momentos oportunos. "Estamos empatando muchos partidos. Cuando vamos empate, o fallamos a la hora de matar los encuentros o no hemos llegado al área". Con sutileza, el noruego habla de la ausencia de pegada sin meterse en demasiados jardines. Una ausencia que a este cronista le parece normal, ya que es una irresponsabilidad aceptada con naturalidad encarar la temporada con Isaac Romero como único delantero. Habría que revisar en la historia del mundo del fútbol profesional si hay casos parecidos.

Sobre las opciones europeas, lo tiene claro: "Estamos cerca, pero tenemos que mejorar nuestra regularidad. Unos partidos jugamos muy bien y en otros damos cosas al contrario. No hemos podido ganar dos partidos seguidos y nos falta un poquito". El hecho de no ser capaces de ganar dos partidos seguidos es consecuencia del nivel de la plantilla, no hay que darle más vueltas.

Como no podía ser de otra forma, salió en defensa del criticado Saúl: "Es un líder, un jugador con mucha experiencia en su carrera y siempre toma responsabilidad para mejorar al equipo y ayudar a los compañeros. Para mí, está haciendo un trabajo muy grande en el vestuario y en el día a día". Pero dejando de colofón una crítica velada: "Todos los jugadores con experiencia tienen que dar un paso adelante, porque no estamos contentos con la situación y tenemos que ganar más partidos y sumar más puntos. Tenía que tomar esa responsabilidad. Quien tenga el brazalete tiene que ayudar al equipo, y él lo hace cada día". En medio de tanto discurso conformista, Nyland reconocía que "no estamos satisfechos, pese a llevar 9 puntos más que el año pasado".