Navas: "He vuelto para conseguir otro título"

La exigencia está instalada en el Sevilla. Todos tiran del carro para seguir dando pasos hacia la grandeza. Jesús Navas también se suma a luchar por lo máximo. En unas declaraciones a los medios oficiales, ha reconocido que no ha regrasado al Sevilla para vivir, simplemente, sus últimos años de fútbol: "Soy una persona muy exigente, siempre miro el día a día, en ir creciendo. No me quedo en todas las cosas que he conseguido, he vuelto a Sevilla para poder conseguir otro título.

"Creo que la afición se merece lo máximo. Poder brindar un título sería muy grande", añadía con altas cargas de ambición. Para Navas, el club ha redondeado una buena plantilla que puede luchar por todo: "Lo dije en pretemporada, veía un equipo para hacer cosas importantes. Todos los jugadores pueden jugar. Si sale uno y entra otro lo hace al mismo nivel. Es muy importante para todas las competiciones que nos vienen".

Navas y Diego Carlos se han entrenado hoy con normalidad y parece que estarán listos para jugar en Pamplona. El que lo tiene más complicado es Fernando, que sigue arrastrando molestias.