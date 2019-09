Navas es un torbellino

Jesús Navas no deja de asombrar. Sigue y sigue jugando al fútbol, sin parar y marcando el mismo nivel del primer día. A sus 33 años, ha vuelto a apoderarse de la titularidad en la selección española, dejando en la cuneta a Carvajal. En la victoria ante Rumanía, el capitán sevillista disputó los 90 minutos y se le vio correr como el primer día. "¿La fórmula? No hay otra que mantener la misma ilusión de todos los días", declaraba tras el encuentro. Para él, la normalidad es la forma de sentir el fútbol y la vida.

Si las lesiones no le castigan, Navas apunta con descaro a la próxima Eurocopa. Será uno de los veteranos del equipo español. De momento, el Sevilla celebra su vuelta y disfruta de su fútbol que parece no tener fin. Su físico es un misterio. Y da la sensación de que aún tiene intención de dar mucha más guerra...