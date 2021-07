Navas se queda solo en el lateral

El Sevilla ha hecho oficial la salida de Aleix Vidal. El club ha decidido no aplicar la cláusula con la que podía alargar una temporada más la permanencia del jugador. La alta ficha que tenía y el hecho de que Monchi tiene en mente otros planes ha desembocado en la que desvinculación definitiva. Aleix Vidal pone fin a su segunda etapa en el Sevilla con un total de 87 partidos disputados, en los que marcó seis goles, dos de ellos en la ida de la semifinal de la UEFA Europa League de la 2014/15 disputada contra la Fiorentina.

Tras tres temporadas en el club blaugrana, el jugador regresó a la entidad hispalense bajo el mando de Pablo Machín, en una campaña en la que disputó 21 encuentros. En la temporada 2019/20, el de Valls militó cedido en el Deportivo Alavés, donde firmó 29 partidos. En su último curso en Nervión, Aleix Vidal ha disputado un total de 19 encuentros repartidos entre la Liga y Copa del Rey. La idea de Monchi es fichar un lateral que pueda darle descanso a Jesús Navas, que recientemente ha firmado su ampliación de contrato por dos temporadas con opción a una más. De fondo está la posibilidad de que se quede Pozo, aunque todo indica que la idea de Monchi es apuntalar aún más el lateral. Es el mismo caso que con Acuña, que necesitará un relevo de garantías después de la salida de Escudero.

ALEIX VIDAL, se despide del Sevillismo. ¡Gracias por defender este escudo y desearte toda la suerte! pic.twitter.com/pk5rX4pnkx — Eterno Capitán, Reyes 10 (@SevillistasU) July 1, 2021

Su despedida

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Queridos sevillistas, es hora de despedirme y deciros adiós, no ha sido una etapa fácil, pero me voy con la cabeza alta por haber luchado cada segundo en el terreno de juego por este escudo. Me gustaría agradecer a toda la familia sevillista el trato recibido en mis tres etapas en este club, he pasado momentos muy felices que jamás olvidaré. Os deseo muchos éxitos para el futuro”, ha escrito el jugador en sus redes sociales.