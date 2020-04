Navas: "Me gustaría levantar un título como capitán del Sevilla"

Durante la cuarentena, los medios del Sevilla FC están aprovechando para hacer entrevistas personales a muchos de los jugadores de la primera plantilla. Navas ha sido uno de ellos y ha aprovechado para repasar su trayectoria, para analizar su momento actual y sus deseos para el futuro inmediato. "Me gustaría levantar un título como capitán del Sevilla", reconocía el canterano, que pretende estar en la Eurocopa del año que viene.

SOBRE SU FUTURO

"Me gusta el día a día, no me paro a pensar en lo que he conseguido. Me gusta el día a día, trabajar en cada entrenamiento, en cada partido. Esa ilusión es lo que me hace seguir ahí e ir a más. Tengo toda la ilusión del mundo en seguir haciendo cosas con el Sevilla y con la Selección. Disfruto mucho del fútbol, de lo que hago cada día. Disfruto viendo a la afición con el trabajo que uno hace... Ojalá pueda jugar muchos años más y que me respeten las lesiones".

SUEÑOS POR CUMPLIR

"Ahora toca trabajar fuerte, queda un año para la Eurocopa y para mí es lo máximo estar con la Selección. He vivido momentos muy mágicos y muy bonitos, así que toca trabajar mucho con el Sevilla para poder volver a estar ahí. Cada dos o tres día me pongo el gol de Sudáfrica, es algo único. Siempre se sueña desde pequeño ganar un mundial y tú poder estar ahí. Sigo con la ilusión del primer día, disfruto de cada momento, y levantar un título como capitán con el Sevilla y estar en la Eurocopa serían mis sueños por cumplir".

También te puede interesar: