Monchi: "Otros sólo pueden celebrar nuestras desgracias"

...Y apareció el Betis. El Sevilla sigue rumiando la derrota en Barcelona y en el ataque de frustración Monchi... se acordó del Betis. Claro, es una interpretación de sus palabras, pero parece evidente. Ahí va: "Ha sido una derrota difícil, dura de digerir, eso hace que las secuelas sean mayores y dure la resaca. Hay que seguir. A los grandes clubes se les valora por la capacidad de levantarse. Mañana viajamos a Elche. No hay tiempo para lamerse las heridas, aunque el palo ha sido gordo. El momento era precioso para volver a repartir felicidad. Eso es lo que me encoge el corazón. No hemos podido llenar de alegría los hogares sevillistas. Ése era el objetivo, pero bueno... Lo dejaremos para otro momento... Tardé mucho en acostarme, por eso, porque te quedas con la miel en los labios... Pero bueno, otros sólo pueden celebrar nuestra debacle o desgracias". En medio de la decepción, el director deportivo asumía en los medios del club la decepción pero reclamaba confianza por el trabajo realizado: "El Sevilla, le pese a quien le pese, se codea con la élite. Los rivales nos respetan y temen, y algunos hasta nos tienen tirria. La élite es acostumbrarte a ganar siempre. Jugadores como Piqué, Ramos, Benzemá... Llevan toda la vida ganando sus partidos. Sólo hay que ver la reacción del sevillismo... de dureza, rabia... Estamos acostumbrados a ganar y es difícil asumir que un día no ganas. Para nosotros es una tragedia. No digo que sea de las peores noches, pero ha sido un momento muy difícil y eso significa que estamos en la élite. Quizás nos falte el último escalón, pero lo vamos a dar, no hay duda. Hay que afrontar los errores y buscar soluciones para volver a repetir momentos como anoche, con final feliz, evidentemente".

La decepción del grupo

"Estaban más que enfadados, desilusionados. Sabían que se podía conseguir, lo que podíamos traer de nuevo a Sevilla, una final en Sevilla... Esta mañana ha sido distinto, hemos hablado y nos quedan retos: afianzar ese cuarto puesto para seguir viviendo noches como las de ayer. Nos queda la noche en Dortmund, donde partimos con todo en contra, pero tenemos ahí una oportunidad de revancha. La mancha de mora con otra se quita. Intentaremos quitarla con una ilusión grande", ha manifestado.

Confiando en la reacciòn

"Cometimos errores que nos llevaron a la derrota. Hay que saber reaccionar. La temporada pasada también tuvimos momentos difíciles. Mirandés, una derrota en Vigo... El grupo supo reaccionar. Vamos a intentar sacar lo positivo. Para ello es clave la unidad. Hoy he visto al grupo a una, con afán de darle la vuelta a la situación después de haber perdido una semifinal de la Copa del Rey. Llevamos en los últimos ocho meses dos finales y un intento. El sevillismo debe ser exigente, pero ojalá todas sean como ésta, que nos enfademos por no llegar a una final. Esa es nuestra grandeza. Los clubes nos respetan cómo a los grandes. Las aficiones rivales celebran nuestras derrotas... No digo que te tengan que tirar piedras, pero que la gente te putee, entre comillas, es bueno. Las aficiones grandes nos tienen en cuenta. Ésa es la línea. Este grupo ha sabido levantarse y tocar el cielo. Me refiero a hace no menos de siete u ocho meses en Colonia. Pido al sevillismo que sea crítico y que nos dé margen de confianza, que creo que nos lo hemos ganado".