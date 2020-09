Monchi: "Le hemos dicho no a una oferta por Koundé que multiplica su precio por 2,5"

El Sevilla anda metido en una semana frenética. Hoy ha presentado a Marcos Acuña, el equipo se marchará mañana martes hacia Budapest para jugar el jueves la final de la Supercopa de Europa y, mientras tanto, negocia la posible salida de Koundé al Manchester City. El director deportivo ha confirmado las negociaciones que hay abiertas: "Le hemos dicho que no a una oferta que multiplica por 2,5 el precio de un jugador que hace un año decían que era caro es porque podemos permitírnoslo. Si volvieran los volveríamos a escuchar y les volveríamos a responder. ¿Cuándo? cuando veamos oportuno". La oferta supera los 50 millones de euros, pero no convence aún a la entidad. Eso sí, el club tiene muy claro que no dudará que si el City llega a una oferta desorbitada. "El Sevilla tiene un modelo de gestión desde hace veinte años que nos ha traído veinte finales y diez títulos; mi recomendación al presidente es que no lo cambiemos. Si nos ha ido muy muy bien mejor no cambiarlo", explicó Monchi, quien está convencido de que el jugador no presionará lo más mínimo: "No es algo que nos preocupe, porque conociendo a Koundé está pensando más en Lewandowski o Gnabry que en otras cosas".

CASTRO LE TIENDE LA MANO A DEL NIDO

Aún hay ruido de fondo. La guerra accionarial sigue abierta. José María del Nido insiste en asaltar el poder y ha convocado una Junta Extraordinaria que aún no tiene fecha. Castro lo ha denunciado por romper el acuerdo que se firmó en su día. Pese a esta batalla, el presidente está decidido a firmar la paz: "No estoy de acuerdo con ninguna declaración que no ayude. Debemos tener los mínimos enfrentamientos por el bien de la entidad. Debemos tener sensatez. Somos un modelo de gestión y hay que ser responsables. Le tiendo la mano a todos los sevillistas, también a José María del Nido Benavente".

ACUÑA, LISTO

Marcos Acuña, durante su presentación, ha confirmado que se encuentra en condiciones para debutar con el equipo el jueves: "No tengo ninguna duda acerca de mi estado físico. Estoy listo y esperando para jugar". Finalmente, serán 500 los aficionados que acudan a Budapest para acompañar al equipo en la final ante el Bayern.