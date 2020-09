Monchi: "No atisbo ninguna salida importante este mercado"

El Sevilla sigue dando pasos en la planificación. El club ha presentado hoy a Óscar Rodríguez. El jugador que estuvo cedido la temporada pasada en el Leganés llega, junto a Rakitic, a cubrir la salida de Banega. Monchi ha explicado en este acto la situación actual del mercado que sigue azotado por la crisis del Covid-19. El club de Nervión está realizando apuestas fuertes, al tiempo que tiene que mirar mucho el euro en medio de la pandemia. El director deportivo insiste en que el modelo de negocio no va a cambiar, pero cree que en este mercado no recibirá ofertas suculentas por alguno de sus jugadores más cotizados: "Somos estables económicamente, pero a todos nos ha afectado. Estamos haciendo las inversiones oportunas y sin escatimar esfuerzos para mejorar la plantilla. Nuestro modelo de negocio se ha basado siempre en generar plusvalías para poder tener una plantilla con un coste muy por encima de los ingresos. Este año no se han producido esas ventas, pero estamos trabajando con ese hándicap, pero tenemos un equipo ya con una base y armado. Sabemos que tenemos que ir con los pies en el suelo, somos el segundo equipo que más ha invertido y en la diferencia entre ventas y compras somos el primero. Estamos intentando configurar la plantilla que teníamos en mente para dar un paso más".

ESPERANDO A REGUILÓN

"No he hecho ninguna gestión por Marcos Alonso. Acuña está dentro de los parámetros, pero tampoco hemos hecho ninguna gestión. No he hecho ninguna oferta ni he contactado con el Sporting. Ya dije que nos encantaría tener a Reguilón, pero sabemos que es muy complicado. Hay rivales económica y deportivamente muy fuertes, sobre todo económicamente", ha explicado Monchi. El Manchester United es el equipo que más interés está poniendo en el lateral madridista.

CASTRO IGNORA A ANDRÉS BLÁZQUEZ

Pepe Castro prefirió no entrar de lleno en las declaraciones de Andrés Blázquez, representante de Sevillistas 2020, quien criticó con dureza su gestión económica: "El Sevilla no tiene ningún problema económico. En cuanto a lo de hacer el campo nuevo, no me lo he planteado. Más o menos sé el coste y no sé si en esa misma zona se puede volver a hacer otro estadio nuevo. Una obra así es de una envergadura bestial que perjudicaría a la capacidad de inversión en jugadores. "A 16 días de una final de la Supercopa, donde se enfrentarán los dos mejores equipos de Europa, debemos estar hablando de eso, de esa final que nos puede dar gloria. Estamos en el momento más importante de la temporada, en la planificación, que pretendemos que sea ilusionante. Lo verdaderamente importante es eso. Se lo pregunto a Monchi: el lateral izquierdo ¿cuándo va a venir? Al señor consejero le digo que hay un foro adecuado que es el consejo, y ahí debe decir las cosas. Nada más", añadió.