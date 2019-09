Mendizorroza, difícil para el Sevilla

El Sevilla llega a Vitoria con siete puntos en su casillero y sin conocer la derrota. Dos triunfos y un empate, este último ante el Celta, donde encajó el único tanto que tiene el contra el equipo de Lopetegui.

Mendizorroza no se lo pone nada fácil a ningún equipo, aunque el Sevilla, estadísticamente, no suele ganar en Vitoria. No consigue el triunfo ante el Alavés desde el año 2001, cuando quedó 0-1 gracias a un gol de Javi Casquero. Un choque especialmente recordado por lo intenso, duro y competitivo que fue, con varias tarjetas, un expulsado, un terreno de juego en regulares condiciones para la práctica del fútbol por culpa de la nieve caída, ya que se jugó a mediados de diciembre. Pablo Alfaro y Javi Navarro se vieron las caras con Téllez y Coloccini, entre otros. Desde esa victoria sevillista, el Alavés no sabe lo que es perder en casa ante el Sevilla. Se han disputado cinco partidos, con dos empates y tres triunfos del Alavés. El último partido disputado se saldó con empate 1-1, siendo Ben Yedder el goleador.

El Alavés también ha empezado fuerte el campeonato con cinco puntos, un triunfo y dos empates. Los dos equipos sólo tienen un gol encajado en este arranque por lo que se espera un encuentro igualado en Mendizorroza.