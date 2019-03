Machín y Setién se tambalean

El fin de semana ha zarandeado a los dos entrenadores. Quizá, a uno más que a otro. Pablo Machín sumó en Huesca el enésimo ridículo de la temporada en los encuentros a domicilio y confirmó la caía al vacío de su equipo. Tras la derrota, la afición enfureció. Machín se ha quedado sin crédito, pero el club prolongará su confianza una semana más. El jueves visitará el Sánchez Pizjuán el Slavia de Praga y el domingo llegará la Real Sociedad. En esos dos partidos se jugará la continuidad.

Cope + Sevilla analizó en el Gourmet de El Corte Inglés esta situación junto al ex consejero Luis Cuervas, que pidió calma: “Es evidente que vamos hacia abajo. Ahí están los números. Pero no creo que sea una situación extrema. Hay futbolistas de calidad para revertir la situación”.

Setién no atraviesa por un momento tan delicado, pero sí igual de incómodo. Los gritos de “Quique vete ya” que lanzó la afición han incomodado al vestuario y al club. Los béticos mostraron su malestar por la derrota ante el Getafe. El Betis ha salido esta jornada de los puestos europeos. No obstante, los dirigentes entienden que sin partidos entre semana el equipo se recuperará. Setién tiene el respaldo de Serra. “No creo que haya que plantearse su salida en este momento. Pero el problema que le veo a Setién es que, pase lo que pase, no creo que vaya a cambiar de idea”, señaló el jefe de deportes de ABC, Ramón Román.