Machín está "fuerte", pero "preocupado"

Machín está en la picota. Sus números están muy alejados de lo que se espera de una plantilla millonaria y eso ha provocado la desconfianza en los métodos de un entrenador que era la moda de principios de temporada. A pesar de ello, en la previa de un nuevo partido de Europa League, el técnico soriano se mostraba confiado y decidido: "Tengo la confianza de los que me contrataron, y es momento de devolvérsela. Desde que llegué, y sigo teniendo la misma idea, me he sentido respaldado. No dejo de ser una apuesta muy firme y siempre he tratado de no defraudarme a mí, al entorno y a la gente que ha confiado en mí", dijo.

Machín no dudó en añadir que “estoy fuerte. No hay que negar que existe una preocupación, el primero que sabe que los resultados no se están dando soy yo. Pero sé que perder mucho tiempo en eso hace que reste energía en lo importante: intentar buscar lo mejor para el equipo. No debemos mezclar competiciones. Para nosotros es bueno hoy centrarnos en una competición en la que sí que estamos siendo muy fiables. Esto es fútbol y tengo muy claro que tengo la confianza de la gente que me la dio en un primer momento. No quiero defraudarles".

Y quiso dejar muy claro que "soy el mismo. Tengo una línea de trabajo que es la que me ha llevado hasta aquí. Hago todo lo posible para que las cosas salgan bien. La línea de trabajo es la misma. Si cabe, estamos más implicados. Los futbolistas son buenos y tienen que creer en ellos. Es importante que los futbolistas sigan creyendo en lo que estamos haciendo y lo que me demuestran en el día a día es que están súper implicados".

LISTA DE CONVOCADOS

En cuanto al choque ante el Slavia de Praga, cabe destacar que Daniel Carriço regresa a la convocatoria y también el canterano Bryan Gil. Por otro lado, Franco Vázquez (sancionado) y Aleix Vidal son baja en la misma.