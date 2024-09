Lucas Ocampos desmiente a García Pimienta: “No jugué los dos últimos partidos con el Sevilla porque ya estaba casi todo cerrado acá"

A principios de la semana se despedía en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán a Lucas Ocampos. El futbolista terminó su periodo en el club sevillano para marcharse al fútbol mejicano, más concretamente al Rayados de Monterrey. La operación se ha cerrado por un traspaso que deja en las arcas del Sevilla FC alrededor de 7 millones de euros.

El argentino llegaba anoche a México para iniciar su nueva etapa, donde le esperaban tanto aficionados como la prensa. Ocampos durante una de sus intervenciones desmintió las palabras del técnico catalán, García Pimienta, asegurando que no tiene ningún problema físico. Más concretamente, decía “No jugué los dos últimos partidos con el Sevilla porque ya estaba casi todo cerrado acá. Tengo muchísimas ganas de ya poder entrenar, conocer a mis compañeros y a esa afición en ese estadio tan bonito»”

Lucas Ocampos no estuvo presente en el duelo ante el Mallorca y Pimienta justificó la ausencia del futbolista porque no llegaba a los encuentros en condiciones óptimas. Asimismo, frente al Girona añadió “Sabéis el problema que tuvo el otro día que no pudo participar contra el Mallorca. Dice que todavía nota una pequeña molestia, parece que no tiene nada raro, pero tiene un edema que le puede molestar. Se iba a probar y a ver si está disponible al 100% para ayudar de inicio o algunos minutos al equipo.”

De igual forma, Pimienta a tan solo unas horas de acabar el mercado de fichajes declaró: “diría que no va a haber ningún movimiento más”. Finalmente, no incluyó al jugador en la convocatoria, que vio el partido desde un palco.