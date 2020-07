Lopetegui: "Sin sufrimiento no hay gloria"

En el rostro de Lopetegui se marcaba una amplia sonrisa. La felicidad tenía una causa: La Champions. Con el éxito en la competición liguera, el técnico analizó muchas de las cosas que han sucedido durante la temporada, pero avanzó que "el equipo peleará por el tercer puesto", aunque "mirando de reojo la Europa League". El Sevilla ha tenido unas horas para saborear la clasificación para disputar el año que viene la Liga de Campeones, pero no se para: "Pensamos siempre que lo mejor está por llegar".

LA TERCERA PLAZA Y... LA EUROPA LEAGUE

"Significa una gran alegría, una sensación de haber conseguido estar donde todos queríamos estar y no es fácil. Es de justicia porque hemos estado casi todo el año arriba, había que rematarlo y el equipo, en un escenario complejo y diferente, lo ha conseguido. Estamos contentos con la actitud, la mentalidad y la determinación de un grupo fantástico que ha tenido su premio. A veces no va de la mano pero esta vez ha sido así. Dicho esto, nos tenemos que centrar en terminar lo mejor posible, nos ilusiona el tercer puesto y el de mañana es un partido bonito y exigente", explicaba el entrenador con respecto al partido ante la Real Sociedad. Pero no podía ocultar que la Europa League empieza desde ya a tener prioridad: "Te mentiría si te dijera que de reojo no se mira, pero la mejor manera de prepararla es competir bien y hacer buenos partidos. Te puedes lesionar también entrenando, y salvo que haya un riesgo evidente vamos a darle naturalidad y tratar la exigencia de mañana como procede. Queremos sumar y podernos acercar a ese tercer puesto que tanto nos ilusiona".

EL APOYO DEL CLUB

"Sin sufrimiento no existe gloria para ningún objetivo en el fútbol. Para conseguir cualquier objetivo ambicioso en la liga más importante del mundo hay siempre momentos complejos. En esos momentos he sentido el apoyo del club, nunca una sensación contraria. Las notas se ponen al final, pero con la normalidad de saber que para conseguir las cosas hay que pasar sufrimientos y dudas. Es la única manera".

...Y SU RELACIÓN CON LA AFICIÓN

"Siempre he sentido ese cariño, no te puedo decir otra cosa desde que llegué. Cuando he convivido con sevillistas me lo han mostrado y eso no significa que durante la temporada pueda haber momentos. Las aficiones son soberanas y pueden protestar, es un punto de exigencia y lo considero positivo. No tengo ninguna queja ni ninguna duda del cariño de la afición".

Al respecto de las dudas que pudieron surgir hace un año, señaló: "Al final todas estas informaciones y prejuicios que pueden existir, pueden venir por las situaciones que uno no maneja. Yo he trabajado cada día con la misma ambición y profesionalidad, ahora con la alegría de haber logrado un objetivo importante para el club y para nosotros. No me paro en saber si me conocen más o no, solo quiero que estén contentos. El Sevilla no para y ahora vamos a por estos dos partidos y a por la Europa League, que son retos muy importantes. Preferimos ver los retos que están por venir que lo que ya hemos hecho".