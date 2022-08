Lopetegui sale vivo del desastre

Lopetegui dirigirá al Sevilla el próximo sábado ante el Barcelona. Su continuidad, durante algunos días más, es ya una noticia destacable cuando en la mañana del domingo muchas voces con autoridad en el club apostaban por su inminente destitución. La caída de todos los jugadores de la plantilla evidencia una ausencia de mano de entrenador, es el mayor argumento que juega en contra del vasco. El técnico, de momento, sale vivo del desastroso inicio liguero, pero rodeado de unas abrasadoras dudas que lo tumbarán en el próximo tropiezo. Alea iacta est.

El equipo ha firmado el peor arranque liguero en 41 años, sumando dos derrotas y un empate ante rivales tan inferiores como Osasuna, Valladolid y Almería. Estos datos aumentan la caída de un Sevilla que ha querido esconder su decadencia detrás de la tercera clasificación para disputar la Liga de Campeones. Al fondo de ese cuarto puesto, quedaron el ridículo cosechado en la Champions, la eliminación copera ante el Betis, y el evidente descenso de rendimiento en la Liga. El Sevilla ha dejado de ganar: sólo ha sumado tres victorias en los últimos 15 encuentros.

Sería muy difícil separar la historia que acaba de iniciarse con la temporada pasada, simplemente, porque nada ha cambiado. Bueno sí, el equipo ha dejado de contar con dos centrales bestiales y con el mejor Fernando. Pero el mensaje, su estilo y su fútbol es el mismo porque el club no se atrevió a destituir a Lopetegui.Muchos de los que mandan quedaron agotados del entrenador la pasada campaña y desde mayo apostaban por liquidar la relación. El club le abrió la puerta de salida, advirtiéndole de las futuras ventas, pero el técnico detectó que el mercado no le iba a ofrecer nada interesante y aceptó seguir. La decisión quedó en manos de Monchi, quien entendió que, pese a las grietas abiertas, no era el momento de prescindir de un entrenador que había logrado otro pase a la Liga de Campeones. Lo que ha venido después es la confirmación de que su ciclo está agotado.

Lopetegui parece tener contadas las horas en el Sevilla, pero el club dejará que sea el tiempo el que tome la decisión. Monchi agotará los días de mercado para apuntalar el equipo y todos esperarán la reacción ante el Barcelona y el City. Serán los dos próximos resultados los que mantengan con vida al entrenador o impulsen directamente su destitución. Una vez que se apostó en verano por su continuidad, la idea parece mantener el rumbo hasta que la situación sea insostenible.