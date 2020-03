Lopetegui aceptaría la rebaja salarial si no se puede jugar

Julen Lopetegui sigue mostrando su imagen más colaboradora. Desde que nos estalló en la cara la crisis provocada por la expansión del coronavirus, el entrenador del Sevilla F.C. no ha dudado en apoyar todas las causas posibles y en aceptar todas las decisiones que haya que tomar aunque sean perjudiciales para el bolsillo de los profesionales del fútbol. En las últimas horas, se ha sumado al reto de Rafa Nadal y Pau Gasol para recaudar 11 millones de euros.

Y, además, no ha dudado en poner en manos de los clubes las posibles rebajas salariales que pudieran realizar en los diferentes contratos. "Si no se puede jugar la Liga y los clubes no van a cobrar lo que está estipulado, yo entiendo perfectamente que se tendría que aceptar. Lo demás sería ponerse de perfil. Y no creo que sea el momento de ponerse de perfil", ha comentado el entrenador del Sevilla en La Sexta. De hecho, el Atlético de Madrid ya ha decidido que tomará medidas en este sentido.

"Es el momento de ser responsables y de priorizar las cosas. El fútbol está en un momento absolutamente secundario, lo primero es la salud y hasta que la salud no esté garantizada al cien por cien para todos no se puede pensar en este tipo de situaciones", dijo Lopetegui, pese a que los planes de la FIFA y del propio Roures pasan por terminar los campeonatos aunque haya que meterse en el mes de agosto.

EN CONTRA DE JUGAR A PUERTA CERRADA

Lopetegui siempre se mostró contrario a que el fútbol siguiera caminando a puerta cerrada: "Este deporte es para jugarlo con gente. Además, si se juega a puerta cerrada es porque hay algún riesgo". No obstante, es muy posible que esta opinión tengan que revisarla con el paso de las jornadas porque no parece, a día de hoy, que el fútbol vaya a regresar con la normalidad de siempre.

