Lopetegui, en El Partidazo de COPE: "Vi a Jordán sentirse peor y le dije 've con el médico y te sientas'"

Las aguas bajan revueltas en Sevilla tras lo sucedido en el pasado derbi en los octavos de final de la Copa del Rey. Julen Lopetegui no tuvo ningún problema en hablar y repasar la actualidad del conjunto sevillista, en El Partidazo de COPE.

"Hace tiempo que estábamos detrás de esta entrevista y estoy encantado de la vida. Una vez que arrancamos la competición es mucho más difícil. Hay un tipo de entrevista donde tratas de no equivocarte en el mensaje. Uno trata de ser responsable en el momento".

El técnico del Sevilla, en este sentido, no cree que haya mala intención por parte de su rival, si bien la explicación científica hacia Jordán "me parece un matiz perverso". "Cada uno es responsable de sus actos. Entre todos tenemos una oportunidad para rebajar el tono e intentar que no haya otra acción contra la camiseta que sea".

"La afición del Betis es maravillosa, pero la solución debe ser suspender el partido. Cualquier intento de agresión no se puede admitir. En ese aspecto no se puede seguir jugando. Es lo que pienso. Yo vi a Joan sentirse peor y le dije: 'Ve con el médico y te sientas'. Lo único que pasó es que nuestro jugador se sentía indispuesto y le dijimos a nuestro médico que lo observase, nada más. En ningún caso quisimos ganar el partido sin jugar", añadió.

El técnico del Sevilla, que compareció muy molesto en rueda de prensa tras perder en la reanudación de la eliminatoria disputada en el Benito Villamarín, dijo: "Podría haber utilizado otro ejemplo, pero los que me quisieron entender me entendieron".

Lopetegui, en rueda de prensa@SevillaFC

El Sevilla, ¿candidato a la Liga? "Los entrenadores trabajamos en corto, en focalizar la energía en el próximo partido. Todo lo demás.... hemos conseguido hacer dos temporadas magníficas. Cada partido de LaLiga es una conquista. De todos los partidos que quedan hay que jugarlos uno a uno", insistió.

"Nuestra ambición era pasar a la siguiente ronda de la Champions. Una vez que pasó eso nos hemos ilusionado con una competición que es histórica para este club. Ha habido partidos muy complejos en estos dos últimos meses por las lesiones. Si ha habido algo nuevo es que la respuesta del equipo depende de nosotros", añadió.

El técnico vasco admite la crítica, pero no se considera un llorón. "Me llegan muchas cosas, pero no lo sabía. Tal vez me equivoco, pero no me quejo demasiado. No me considero alguien que esté llorando todo el día".

Sobre la llegada de los nuevos refuerzos en el mercado de invierno y la posible salida de Diego Carlos a la Premier, comentó. "Siempre me ha manifestado que estaba feliz en el Sevilla. En ningún caso lo he visto fuera. Los fichajes son cosa de Monchi y del Consejo de Administración con el ok de todo el mundo".

El jugador del Real Madrid, Isco, termina contrato en 2022. "Todavía tiene fútbol. Recomendaría fichar a Isco a cualquier equipo. Es un jugador muy competitivo al que le tengo mucho cariño. Lo que va a pasar en seis meses es una eternidad", apuntó.

Finalmente, Lopetegui remarcó que no ha "hablado demasiado" con Luis Rubiales y con Florentino tras su marcha de la Selección y del Real Madrid. "No soy rencoroso, trato de ser empático y entender al que tiene otra opinión".