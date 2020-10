Lopetegui: "La Champions te obliga a hacer un esfuerzo mental"

"La Champions te obliga a hacer un esfuerzo mental y físico", ha reconocido Lopetegui en la rueda de prensa previa al encuentro en San Mamés. En esa frase se resume la dinámica y la exigencia en la que está metido el Sevilla esta temporada. Ni 72 horas después de ganar al Rennes, al equipo le toca encarar otro compromiso liguero: "Nos tenemos que adaptar a estas circunstancias. Nos encontraremos a un buen equipo, en un gran estadio que nos obligará a no pensar en el contexto. Trataremos de valorarlo todo mañana. El tiempo es el que es y veremos qué jugadores están más recuperados ante un rival que nos va a llevar al límite. Si alguien te lleva al límite es el Athletic en San Mamés".

Una vez más, de fondo sigue las dificultades que el equipo tiene para alinearse con el gol. Lopetegui pretende no convertirlo en una obsesión: "Queremos tratar de mejorar en todos los aspectos. Aquí no hay atajos. Hay que ser competitivos en todas las zonas. No tendremos ni de largo las ocasiones que tuvimos. Nos prepararemos para el tipo de partido que nos propondrá el rival. La exigencia será grande. El Athletic es un equipo de los buenos, la Liga no ha hecho más que comenzar. El Athletic está bien dirigido, con las ideas claras y talento. Eso es lo que nos ocupa, cómo compiten, cómo son capaces de llevar al límite las circunstancias del juego".

RAKITIC Y ACUÑA

El técnico no quiso darle mayor importancia a la suplencia de Rakitic ante el Rennes: "El otro día jugó otro compañero, pero está perfectamente y la alineación no la decimos hasta mañana. Está preparado para poder jugar y mañana decidiremos. Yo le veo muy integrado y contento". Además, destacó la implicación y el rendimiento que empieza a ofrecer Acuña: "Está trabajando muy bien, tiene continuidad y la respuesta está siendo buena. Es competitivo, entiende el juego y nos está ayudando como nos ayudará a lo largo de la temporada". Con respecto a la decisión de colocar a Ocampos en el costado izquierdo, comentó: "Los buenos rinden en todas las posiciones. Incluso de portero no lo hizo mal. Todas son posiciones reconocibles para él y ha jugado mucho en la banda izquierda muy bien. Son matices y no me detendría demasiado en ese análisis". Todo indica que Lopetegui volverá a hacer rotaciones, pero no parece que vaya a llevar a cabo cambios tan radicales como hizo frente al Granada y al Eibar. Idrissi y Suso son bajas por lesión.