Lopetegui anuncia la grave lesión de Acuña

Lopetegui confirmó que Acuña tiene una lesión grave que lo tendrá alejado de la actividad durante algunos partidos. El entrenador no pudo precisar la lesión que sufre, pero sí adelantó que lo perderá durante algunas semanas. Además, Navas sigue con sus molestias y es duda para el encuentro de mañana de Copa ante el Almería. La noticia positiva es que el Papu Gómez está en condiciones de debutar: "Papu ha llegado bien, pese a no haber entrenado con el primer equipo del Atalanta. Se ha cuidado bien. Es cuestión de, lógicamente, ir acumulando minutos. Las sensaciones de él son positivas y está a disposición". Todo indica que Lopetegui mantendrá la base inicial del once titular con algunas novedades. Diego Carlos, Aleix Vidal, Escudero, De Jong y Munir podrían ser algunas de las caras nuevas en el equipo. "El partido es una final. Cada partido en la Copa lo es y hay que afrontarlo así. El Almería es un equipo que juega muy bien al fútbol y que ha competido a un nivel muy alto en todos los partidos de Copa. Tiene jugadores muy interesantes y un buen entrenador. Tenemos la ilusión de superar los cuartos de final. ¿Sadiq? Es un jugador muy interesante, que está haciendo una gran temporada. Ya venía destacando en el Partizán. Es un equipo repleto de futbolistas interesantes", señaló el preparador sevillista.

La salida de Idrissi

Monchi está muy activo en el último día del mercado. Su idea es cerrar la cesión de Idrissi al Ajax. Además, pretende buscarle destino a Franco Vázquez para incluir en la lista de Champions a Aleix Vidal. "Lo de Idrissi se está hablando, no sé si está cerrado. Llegó lesionado, ha tenido pocas apariciones y busca más minutos. No está cerrado. Lo que pueda esperar del mercado está fuera de mi jurisdicción", aclaró Lopetegui.