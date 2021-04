Levante - Sevilla: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Y a todo esto... la Liga sigue en juego. Después del espectáculo fallido de Florentino Pérez y la Superliga, la competición se reanuda en una jornada entre semana en la que se mantiene vivo el pulso por la Liga. El Sevilla sigue con la ambición por todo lo alto y pretende salir airoso del duelo de esta tarde (19.00 horas) con el Levante para meter aún más presión. Lopetegui cuenta con toda la plantilla y ha recuperado a Escudero. No parece que vaya a haber muchos cambios en el once inicial. "En el bolsillo no tenemos nada. En el fútbol mirar a los objetivos a mucho tiempo no sirve para nada. Toca afrontar estos últimos siete partidos y estamos ilusionados por quedar dos años cuartos de forma consecutiva, algo que es complejo, difícil. No pensamos más allá del próximo partido. Hay que pensar hacia adentro, trabajar mucho y dar la importancia a un rival importante. El Levante nos obligará a estar concentrado al cien por cien", señaló el entrenador sevillista.

El Levante vive en tierra de nadie. Viene de recibir cinco tantos del Villarreal y Paco López ha dado un toque de atención a sus jugadores: "No termino de entender que alguien se deje ir, quiera no darlo todo por algún motivo. Si detecto eso, ese futbolista no va a jugar más".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

RUEDA DE PRENSA | Paco López:



"Vamos a tener delante a un equipo que aún tiene opciones de ganar @LaLiga".



"Ya hemos sido capaces de ganar a equipos como el Real Madrid, Atlético o Real Sociedad".#LevanteSevillaFCpic.twitter.com/lGeXBtdWss — Levante UD �� (@LevanteUD) April 20, 2021

Horario y dónde ver y escuchar el Levante - Sevilla

- Hora y día: El Levante-Sevilla se disputará este miércoles 21 de abril a las 17.00 horas en el estadio de Ciutat de Valencia.

- Canales : El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: - Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.