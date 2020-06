(Leganés-Sevilla): 0-3: Solvencia para asentarse en Champions

Fueron tres goles, aunque bien pudieron ser más. Parece un poco egoísta, pero el periodista está para contarlo: con un delantero medio acertado, la manita no hay nadie que se la quite hoy al Sevilla. Oliver Torres apareció en dos zarpazos de calidad cuando minutos antes En-Nesyri había fallado dos goles clamorosos, sumando una tercera ocasión en los albores de la primera mitad. A este futbolista le falta calidad, le falta gol y varias clases de fútbol. Necesita progresar. A Lopetegui no se le puede pedir más. Hoy estuvo en la grada por sanción, por lo que su segundo entrenador, Pablo Sanz, dirigió al equipo. Su equipo generó bastantes ocasiones, anotó menos de la mitad que creó, pero goleó a un moribundo Leganés. El extremeño Oliver se erigió como goleador en la primera mitad. Con ese resultado se marchó el Sevilla al descanso. Sin embargo, con 0-1, Vaclik volvió a salvar a su equipo con una gran parada a un cabezazo de Guerrero. Fue lo único que hizo el conjunto de Aguirre en la primera mitad.

La segunda parte comenzó como un Sevilla contemplativo y controlando en partido sin balón. Tampoco necesita más porque el Leganés no tiraba a portería. Salió Banega, que sigue este primero de julio termina contrato con el Sevilla, aunque en el club confían que continúe. Estuvo intenso y bien. Aunque el mejor fue Munir. Y eso que jugó pocos minutos, pero desde su entrada, tuvo el equipo más mordiente, más llegada, más verticalidad y más gol. Munir anotó el tercero con una genialidad, un gran movimiento de cintura para destrozar a Rosales y un remate delicioso al palo largo de Cuéllar.

Tres puntos de oro para el Sevilla. Un triunfo que le permite colocarse con 57 puntos. Abre un poco de brecha con el Getafe (visita al Real Madrid) y con el Villarreal (que juega en el Benito Villamarín).