Las pérdidas económicas de Betis y Sevilla

El mercado de fichajes sigue muy parado y el Betis observa cómo los acercamientos que se producen por sus jugadores (W.Carvalho, Álex Moreno, Bartra, Guido Rodríguez...) son insuficientes. No hay propuestas firmes y las pocas que llegan no se adecuan a las pretensiones del club verdiblanco de cara a una posible venta. Esta situación no es fácil ya que desde el Consejo de Administración del club deseaban equilibrar mediante algún traspaso de un futbolista las pérdidas en el curso 2022 antes del próximo 30 de junio. Sin embargo, es cierto que desde Heliópolis prefieren no malvender a sus jugadores y dar pérdidas por segundo año consecutivo, teniendo en cuenta que se justificarán al efecto Covid, lo que permitirá asimilar dichas pérdidas en los próximos 5 años.

Por su parte, el Sevilla trató de equilibrar sus pérdidas con la venta del central brasileño Diego Carlos al Aston Villa por la cual el club ingresó en torno a 35 millones de euros, y con la marcha de Pozo al Almería con la que el club recaudó otros 3 millones de euros. Tras no lograr desprenderse de ninguno de sus descartes ni lograr la venta tan esperada de Jules Koundé, el conjunto hispalense cerrará el curso con ligeras pérdidas que no son excesivamente importantes. La temporada pasada consiguieron tener el segundo mejor ratio salarial, mientras que en la presente se verán algo más ajustados. La pronta eliminación en Champions y el batacazo en la Europa League, provocarán que si el club no consigue vender una de sus piezas claves, se vea obligado a recurrir a sus fondos propios para equilibrar las cuentas finales.

PÉRDIDAS NOTABLES EN ALGUNOS EQUIPOS

Algunos clubes presentarán pérdidas muy notables. Es el caso del Atlético de Madrid, con unas pérdidas en torno a los 45 millones de euros. Otro club que le urge vender con urgencia es el Valencia CF, el cual firmaría unas pérdidas cerca de los 70 millones de euros y comprometería de forma evidente su fair play financiero. Por otra parte, queda pendiente el acuerdo para activar las palancas económicas del FC Barcelona que permitiría al club obtener 200 millones de euros y sanear las pérdidas de esta temporada que se estima que sean de 160 millones de euros.