Las opciones que maneja el Real Betis para inscribir a Willian José

La inscripción de Willian José va a ser la operación que rodee al club verdiblanco en estos últimos momentos del mercado de fichajes. Aunque desde el club tienen esperanzas de llevara a cabo, se tienen que dar unas series de requisitos para acometerla. Con la "palanca" de los avales ya agotada, y que ha servido para inscribir a Luiz Felipe, Luiz Henrique, Joaquín, Guardado y se espera que de forma inminente a Bravo; el club tiene que buscar otras alternativas para reajustar la masa salarial y dar solución a la inscripción del brasileño.

Una de las opciones que se maneja es diferir los pagos en las fichas de algunos jugadores. Esto es, negociar con ellos para prorrogar los plazos de sus salarios a otras fechas consensuadas y así poder cuadrar las cuentas. También se conseguiría ese ajuste con renovar a jugadores por una serie de años a cambio de una reducción de su salario por temporada. Esto ya lo hizo el club con Nabil Fekir, Canales, Borja Iglesias y Álex Moreno. Para esto, los focos están puestos en William Carvalho (que acaba contrato en 2023) y Guido Rodríguez y Juanmi (ambos en 2024).

Pero incluso con todo esto no bastaría, ya que también se deben producir salidas. Aquí entran a escena Loren Morón, Rober González y Paul Akoukou. El delantero marbellí, a pesar de que Pellegrini no cuenta con él, quiere quedarse pero tiene ofertas del Cádiz CF y el Granada CF. En cuanto a Rober, se trata de un futbolista que no ha terminado de cuajar en el primer equipo y que cuenta con mercado en Segunda división tras su cesión en Las Palmas. Por último, el centrocampista costamarfileño sí cuenta para el técnico como jugador de refresco en el centro del campo pero desde el club entienden que podría salir en caso de que fuera necesario.

EL DINERO INGRESADO POR FABIÁN NO CUENTA PARA ESTE EJERCICIO

En la noche de ayer el PSG hizo oficial el fichaje de Fabián Ruiz. Al tratarse de un traspaso internacional, el Betis recibirá un 4'5% por los derechos de formación. Al cerrarse la operación por 23 millones, el club verdiblanco ingresará en torno a un millón. Sin embargo, este dinero no podrá ser usado para acometer operaciones en el presente curso, sino para el que viene.