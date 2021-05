Las lágrimas de Vaclik y el Mudo

Llegó el día después. Una vez rematada la temporada, el Sevilla empieza a mover piezas en la planificación. Lo primero que ha hecho ha sido despedir con elegancia a Vaclik y Franco Vázquez, cuyos contratos han expirado. Además, Monchi confirmó que Escudero también se irá. El presidente tuvo un bonito gesto en la despedida: "Llegó hace cinco un zurdo de terciopelo sin hacer ruido. Le llaman Mudo, pero se ha ido haciendo mucho ruido. Es un jugador virtuoso, es único. Su fútbol ya es parte de la historia del Sevilla FC. Dentro de 50 años se seguirá hablando del Mudo. El Mudismo ya es una tendencia en el sevillismo. El Mudismo ha calado en gran parte de nuestra afición. No es fácil llegar al corazón del sevillismo y por supuesto 'No Mudo, no party'. Vaclik es un señor con todas las letras".

Monchi también tuvo palabras de cariño para los dos: "Soy mudista convencido, acérrimo y de la filosofía que representa el mudismo. Se va una parte de nuestra historia. Una pena que se haya quedado a dos partidos de los 200. Gracias, eres un magnífico ejemplo de lo que representa el Sevilla, un magnífico artista y una mejor persona. Hoy también despedimos a un jugador que yo no he contratado, como es el caso de Tomas, aunque si hubiera estado en ese momento lo hubiera contratado. Con Tomas me une la profesión, sé lo ingrato que es el puesto. Tiene pocas alegrías, sobre todo cuando uno juega y deja de jugar. Tomas ha tenido un magnífico comportamiento. Si tuviéramos que tomar como referencia el comportamiento humano, posiblemente tendríamos que renovar a todos los jugadores no menos de diez años. Es una decisión que Monchi como persona no la hubiera tomado nunca. Desearle que siga rindiendo a ese magnífico nivel. Que nos podamos encontrar en un futuro, porque le queda cuerda para rato. Lo veremos defendiendo una portería".

Vaclik: "He vivido una experiencia única"

"Gracias, estoy muy emocionado. Tres años después vuelvo aquí para despedirme. Parece que fue ayer cuando llegué a este gran club. He vivido una experiencia única, con objetivos conseguidos. Quiero decir gracias en mayúsculas, a toda la afición que desde el principio me hizo sentir como un hijo más de esta pasión. Gracias al presidente y consejo, a mis compañeros. Fue un placer grande jugar con vosotros, trabajar con vosotros. Gracias a los dos cuerpos técnicos que he tenido y a todos los empleados del club con los que he tratado estos años. La calidad humana de ellos es muy grande. Especial recuerdo para Joaquín Caparrós, Gallardo y Carlos Marchena. Apostaron fuerte y estaré agradecido, y gracias a Jose Silva, mi entrenador de porteros porque he crecido como profesional y persona".

"Siempre di lo mejor de mí. No voy a olvidar el cariño que sentí al ganar al Madrid tras pasar la noche en urgencia por accidente de mi hija. Tengo la espina clavada el hecho de no poder despedirme con nuestra afición. Su aliento es algo que nunca voy a olvidar. Cuando llegué escuché que Sevilla tiene un color especial y es verdad. Sevilla es una ciudad maravillosa y mi familia y yo fuimos muy felices. Sevilla es parte de nuestra vida".

Mudo: "Volveré como un aficionado más"

"Queridos sevillistas. Me ha llegado el momento de decir adiós. Juntos pasamos momentos felices, otros no tanto, pero siempre con la tranquilidad de haberlo dejado todo en el terreno de juego a mi manera y a mi forma de entender este juego. He tratado de defender este escudo al máximo. Gracias por los aplausos, también por los murmullos. Eso me ha ayudado a ser mejor jugador y a tener los pies en la tierra".

"Me voy con la conciencia tranquila de haber sido buena persona, humilde y trabajador, los principios que me inculcaron mis padres. Volveré como un aficionado más. Le agradezco al presidente y a Monchi vivir el SFC desde dentro. Gracias a toda la gente que trabaja en el club, a mis padres, suegros, hermanos y principalmente mi mujer, que no me han dejado que baje los brazos. Les deseo éxitos en el futuro y que sigan haciendo esta institución más grande. Un abrazo grande y hasta siempre".