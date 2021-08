Lamela: "El Sevilla me sedujo"

Erik Lamela se enfundó por primera vez la camiseta del Sevilla. El atacante argentino ha firmado hasta 2024, dentro de la operación de venta de Bryan Gil al Tottenham. Lamela lleva ya varios días entrenándose con el primer equipo y en su primer acto oficial no dudó en resultar la capacidad que tiene el Sevilla para atraer a los jugadores: "Lo que más me sedujo es el club, un equipo que siempre pelea y que ganó muchos títulos a lo largo de los últimos años. Me hablaron muy bien de la ciudad también. Hay un desafío personal, querer venir a demostrar, a intentar dar lo mío y a intentar dar lo que sé que puedo dar". Y llega con ganas de seguir engordando la historia: "Sé que hay una gran plantilla. La idea es ir partido a partido. Comenzar bien, los primeros partidos son muy importante. A medida que vaya pasando el tiempo se verá para qué está el equipo. La idea es dar pelea en todas las competiciones. Se sabe que hay buena plantilla y estaremos enfocados en eso".

Competencia elevada

"Soy consciente de que hay competición, toda mi vida he tenido por lo que no será algo diferente. Intentaré dar el máximo de mí, siempre pensando en el equipo que es lo más importante. Me encuentro en una etapa en la que me considero muy maduro, me agarra con una buena edad. Físicamente estoy día a día mejor. Sé que voy a llegar bien al comienzo de la temporada que es lo más importante, para eso trabajo duro día a día".

La Liga española, nuevo reto

"Era un lugar al que quería llegar, un fútbol en el que no tuve la posibilidad de jugar. Me hacia mucha ilusión. Cuando surgió la oportunidad me ilusioné mucho y en seguida tenía muchas ganas de venir. Por suerte todo se dio, ahora el desafío es mío. Hay que tratar de hacer un año muy bueno. Estoy acá porque es un desafío personal. Es un club al que vine con muchas ganas de jugar. Si aparece la selección, como jugador estaría encantado. Sinceramente, mi cabeza está puesta acá. Todo lo que venga serán cosas que me merezca o no".