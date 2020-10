Lainez, su ilusión y los elogios a Pellegrini

Es muy joven (20 años), pero tiene la cabeza más que amueblada. El mejicano Diego Laínez ha sido hoy protagonista en Cope Más Sevilla y se ha referido a su adaptación al Real Betis Balompié y a lo que aún le falta para terminar de explotar en la liga española: "Es obvio que quisiera jugar más, pero es algo que tengo que trabajar, tengo que ganarme un puesto, y la clave es trabajar para ayudar al equipo más de cerca. Hay mucha competencia. Siempre se puede mejorar en todo, en lo físico, en lo mental y en lo táctico. No hay que ponerse un tope. Trabajo para estar en la mejor forma y luego las decisiones son del míster y nosotros las acatamos".

En esta nueva temporada, el sudamericano tiene claro que debe aprender de Pellegrini, un entrenadro que ha apostado por él desde el principio, aunque no para de exigirle: "Es un técnico que le aporta mucho al jugador. Siempre está encima en los entrenamientos para decirme algo, pero también te ayuda en los puntos que haces mejor".

LAS OFERTAS DE ESTE VERANO

En un verano muy parado en cuanto a movimientos de mercado, la realidad es que ha habido equipos de la liga mejicana y americana que se han interesado en contar con la joven promesa. Ni Lainez ni el Betis han querido atender a los pretendientes de este jugador que todavía está aprendiendo las dificultades del campeonato español: "Siempre he dicho que mi objetivo es estar en el Betis y hacerlo de la mejor manera. Estoy aquí para ayudar. Si hubo o no ofertas ya pasó, yo estoy centrado en dar lo mejor de mí. El club me ha expresado su confianza, yo también confío en ellos y por eso seguimos aquí", aseguró el mexicano.

