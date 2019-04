Lahore: “El Sevilla tendrá la desgracia de que no lo van a comprar”

Augusto Lahore, uno de los colaboradores más directos en la etapa del recientemente fallecido Roberto Alés, abrió un debate muy interesante en los micrófonos de Cope+Sevilla con respecto al proceso de la posible venta del club que está abierto desde hace tiempo. Mientras que la corriente se ha posicionado en contra de la posible venta, Lahore introdujo un argumento muy defendible: “Voy a decir una cosa por la que se me pueden echar encima, pero la tengo que decir: el Sevilla va a tener las desgracia de que no lo van a comprar. El problemita es que los que vienen no ponen el dinero en la mesa”. El reconocido sevillista explicaba esta aseveración: “Para los tiempos que se avecinan, lo que el Sevilla necesita es potencia. El Sevilla tiene dueño desde 1992 e incluso el capital que mandaba estuvo en manos de una empresa como Antena 3. El fútbol ha cambiado una barbaridad y cuando yo me pongo a pensar para el Sevilla, lo que yo quisiera para mis hijos y mis nietos es la llegada de una empresa potente, mejor que un grupo de accionistas enfrentados. No veo disgustados a los aficionados de PSG o de Bayern. Lo que me temo es que no llegue una empresa o grupo potente”.

“Uno de los problemas para la llegada de ese comprador potente es que Sevilla, en ese sentido, es algo especial. Comprar el Sevilla es comprar para tener también a la mitad de la ciudad en contra, y cierto rechazo en Málaga, Huelva... Los que buscan imagen no es la mejor elección. El tamaño de la ciudad es el otro inconveniente”, añadió el exconsejero.

No obstante, Lahore aplaudió el trabajo que los dirigentes del Sevilla vienen haciendo en la última década. Y aplaude el regreso de Monchi: "Los actuales dirigentes están más que capacitados, anteponiendo que no soy parcial. José Castro es amigo y considero que es una persona básicamente honrada que quiere lo mejor para el club. Si no es por la estabilidad del capital de don Rafael Carrión, lo mismo los logros deportivos no hubiesen llegado".