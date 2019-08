Junior ficha por el Barcelona por 18 millones más 12 en variables

El Betis y el FC Barcelona han hecho oficial este domingo el traspaso de Junior Firpo por el club azulgrana. El primer hispano-dominicano en la historia club catalán ha firmado por cinco temporadas con una claúsula de rescisión de 200 millones de euros. El club verdiblanco ha embolsado 18 millones de euros con su venta más 12 en variables, dependiendo del número de partidos jugados, su participación con la selección española absoluta y títulos conseguidos con el club. Jugará con el dorsal 24.

El equipo dirigido por Valverde ha apurado su fichaje a la venta de Malcom al Zenit de San Petersburgo, que se convierte en la cuarta mejor venta del club después de Neymar, Figo y Paulinho, por 40 millones. Lo mismo hará el Betis con el fichaje del delantero, cuya prioridad es Borja Iglesias, y que sumadas a las ventas de Pau López, Inui y Boudebouz, tienen el músculo económico y financiero que pedía Alexis Trujillo para acometer la incorporación del "9".

El lateral izquierdo se ha querido despedir de la familia bética: "Nunca imaginé que este momento fuera a llegar tan pronto, pero hoy me toca decir adiós. Me despido siendo un afortunado: he compartido vestuario con personas maravillosas, he jugado en Europa y todos juntos hemos derrotado a los mejores equipos de España. Alguna vez nuestros caminos se volverán a cruzar. Y yo, tenedlo claro, siempre seré un bético más".

En sus primeras palabras de la nueva incorporación del Barcelona fueron recordando la victoria del Betis en el Camp Nou la temporada pasada, anotando el primer gol, y a sus dos últimos entrenadores: "Por suerte los dós últimos entrenadores que he tenido son estilo Barça y creo que eso me ha ayudado a la hora de venir aquí. Fue un partido muy bonito, sobre todo para el espectador neutral. Fue espectacular, hubo siete goles, un partido muy bonito y a mi me salió muy bien".

Otro con pasado bético, el extrenador Quique Setién, ha querido hablar del campeón del Europeo sub 21: "Pienso que han hecho una buena operación. Tiene un potencial enorme, estoy seguro que cuando le juntas a jugadores de nivel que tiene el Barcelona va a progresar y va a mejorar".